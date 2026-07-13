Trump najavio preuzimanje Hormuškog tjesnaca, Iran žestoko odgovorio: "Plamen će zahvatiti sve zemlje..."

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD preuzeti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, a Iran je ubrzo uzvratio porukom da neće dopustiti američko uplitanje te zaprijetio ozbiljnim posljedicama.

Trump je u razgovoru za Fox News rekao da će SAD "preuzeti tjesnac" te da će vjerojatno njime upravljati. Dodao je kako bi njegova zemlja za to trebala biti plaćena, no nije rekao tko bi snosio taj trošak.

"Postat ćemo čuvar Hormuškog tjesnaca. Možda ćemo se nazvati anđelom čuvarom tjesnaca i za to bismo trebali biti plaćeni", rekao je Trump.

Njegove izjave uslijedile su nakon novih napetosti između Washingtona i Teherana. Iranska Revolucionarna garda ranije je poručila da je Hormuški tjesnac iranski teritorij te da neće dopustiti nijednoj državi "nezakonito uplitanje". Istodobno je Središnje zapovjedništvo američke vojske poručilo da Iran ne kontrolira tjesnac.

Trump je rekao da predsjednička dužnost nije siguran posao jer je nekoliko američkih predsjednika ubijeno tijekom mandata. Ponovio je i svoju prošlotjednu tvrdnju da je Iranu "meta broj jedan".

Na njegove izjave reagirao je glasnogovornik Združenog stožera iranskih oružanih snaga. Iranski mediji prenijeli su njegovu poruku da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanje Hormuškim tjesnacem, prenosi Sky News.

Upozorio je da će iranske oružane snage odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ugrožavanja prolaska trgovačkih i naftnih tankera izvan ruta koje je odredio Iran i bez odobrenja njegovih oružanih snaga.

Dodao je da će Teheran svaku suradnju ili logističku potporu SAD-u smatrati činom rata protiv iranskog suvereniteta i nacionalne sigurnosti.

"Ako se rat proširi, njegov plamen zahvatit će sve zemlje u regiji", poručio je.