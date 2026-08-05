VIDEO Drama na Trumpovu golf terenu: Uhićen naoružani muškarac, pogledajte što je policija pronašla u njegovu domu

Kalifornijske vlasti uhitile su muškarca koji je uočen u blizini golf terena na području Los Angelesa u vlasništvu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, uoči predsjednikova dolaska na večeru za prikupljanje sredstava, priopćila je policijska uprava te regije u utorak, prenosi BBC.

Jeanine John Taele (38) pronađen je s pištoljem i oklopnim streljivom u svom vozilu na golf terenu Trump National u gradu Ranchu Palos Verdesu, kažu istražitelji.

Prema policijskoj upravi Los Angelesa, uočen je kako hoda golf terenom, snima fotografije i videozapise i djeluje kao da prati aktivnosti planiranja sigurnosti.

Uhićenje se dogodilo u nedjelju poslijepodne. Trump je trenutačno na putu prema Kaliforniji kako bi prisustvovao večeri Republikanske stranke za prikupljanje sredstava.

A man allegedly armed with a pistol was arrested after he was seen taking photos and videos of the Trump National Golf Club grounds in Los Angeles County over the weekend, authorities announced on Tuesday.https://t.co/pz6QluuKzG pic.twitter.com/ZhMKhOL1oU — ABC News (@ABC) August 5, 2026

Vlasti su muškarca pretražile i pronašle spremnik od 16 metaka, a u njegovu su vozilu pronašli napunjen pištolj, zajedno s punim spremnikom streljiva.

Zbog "potencijalnih sigurnosnih implikacija oko incidenta", službenici su dobili nalog za pretres Taeleove kuće, gdje su pronašli ilegalno modificiranu pušku AR platforme",pištolj kalibra .45, pancir, spremnike velikog kapaciteta, mnoštvo metaka za pištolje i puške te više bilježnica koje sadrže zabrinjavajuće izjave.

Policija je otkrila i da ga obližnja policijska uprava El Segundo traži u vezi s pljačkom.