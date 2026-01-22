Danska premijerka: "Nema pregovora o suverenitetu. To je samo naša stvar"

O Grenlandu američki predsjednik u Davosu danas nije govorio. No, zato je danska premijerka o cijeloj situaciji razgovarala s britanskim kolegom. Zahvalila je na potpori, naglašavajući kako je važno da Europljani budu složni i da se ne dijele oko zajedničkih vrijednosti.

Mette Frederiksen je prije odlaska na otok izjavila i kako se unutar NATO-a nije razgovaralo o suverenitetu Danske, ali će se s Amerikancima sigurno razgovarati o zajedničkoj sigurnosti.

"Danski i grenlandski stavovi su isti, a jučer nije bilo pregovora s NATO-om o našem suverenitetu. Naravno da nije. To je samo naša stvar i ne namjeravamo napustiti osnovne principe demokracije i politike. Sada nastavljamo dijalog s Amerikancima o sigurnosti. Imamo i zajednički interes osigurati da nema kineskih ili ruskih ulaganja. Ni u SAD-u ni u Europi", poručila danska premijerka.