Danska premijerka: "Nema pregovora o suverenitetu. To je samo naša stvar"
22. siječnja 2026. @ 17:40
Danska premijerka ponovila je jasan stav o prijetnjama Donalda Trumpa i planovima za Grenland.
O Grenlandu američki predsjednik u Davosu danas nije govorio. No, zato je danska premijerka o cijeloj situaciji razgovarala s britanskim kolegom. Zahvalila je na potpori, naglašavajući kako je važno da Europljani budu složni i da se ne dijele oko zajedničkih vrijednosti.
"Danski i grenlandski stavovi su isti, a jučer nije bilo pregovora s NATO-om o našem suverenitetu. Naravno da nije. To je samo naša stvar i ne namjeravamo napustiti osnovne principe demokracije i politike. Sada nastavljamo dijalog s Amerikancima o sigurnosti. Imamo i zajednički interes osigurati da nema kineskih ili ruskih ulaganja. Ni u SAD-u ni u Europi", poručila danska premijerka.