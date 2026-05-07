Trump poslao poruku Europi: "Imate rok do 4. srpnja"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te njihov telefonski razgovor opisao kao "vrlo uspješan".

Tom je prilikom, kako navodi, Europskoj uniji odobrio dodatno vrijeme za provedbu obveza iz trgovinskog dogovora sa SAD-om kako bi izbjegla nove carinske mjere. Novi rok postavljen je do 4. srpnja, dana kada SAD obilježava 250. obljetnicu države.

"Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će EU ispuniti ‌svoj dio sporazuma i smanjiti svoje ⁠carine na nulu! Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na puno više razine", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Razgovarali smo o mnogim temama, uključujući i to da smo potpuno složni da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Složili smo se da režim koji ubija vlastiti narod ne može kontrolirati bombu koja može ubiti milijune", napisao je Trump u svojoj objavi.