Bijela kuća još nije objavila rezultate Trumpova sistematskog: On tvrdi da je savršeno zdrav

Bijela kuća još nije objavila nikakve rezultate najnovijeg sistematskog pregleda predsjednika Donalda Trumpa, što je odmak od njezine dosadašnje prakse.

Trump, koji je najstariji predsjednik koji je inauguriran, na društvenim je mrežama objavio da je savršenog zdravlja nakon višesatnog posjeta Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed u utorak.

No, unatoč obećanju da će sažetak pregleda biti objavljen "u sljedećih dan ili dva", Bijela kuća otad nije ponudila nikakve dodatne informacije niti je potvrdila planira li Trumpov liječnik uopće objaviti javno izvješće.

Trodnevna šutnja predstavlja odmak od načina na koji je Bijela kuća postupala s Trumpovim prethodnim sistematskim pregledima. Nakon posjeta Walter Reedu u travnju prošle godine, osobni liječnik Sean Barbabella sažeo je rezultate u dopisu objavljenom dva dana poslije. Kada se Trump u listopadu vratio na još jedan pregled, Barbabellina izjava da je i dalje u "iznimnom zdravlju" objavljena je istog dana.

Ovaj put Trump je zasad jedini izvor informacija o vlastitom zdravlju, i to samo nekoliko tjedana prije 80. rođendana.

"Nezamislivo mi je da Bijela kuća ne bi objavila izjavu o predsjednikovu zdravlju, čak ni najosnovniju", rekao je doktor Jonathan Reiner, profesor na Medicinskom fakultetu i zdravstvenim znanostima Sveučilišta George Washington, koji je dugo bio kardiolog bivšeg potpredsjednika Dicka Cheneyja. "To će doista potaknuti zabrinutost oko predsjednikove sposobnosti za obnašanje dužnosti ako Bijela kuća odbije objaviti njegovo liječničko izvješće", dodao je.

Trump je dugo bio suzdržan kada je riječ o bilo kakvim osobnim zdravstvenim problemima, pridajući veliku važnost tome da se prikaže kao oličenje snage i vitalnosti. Tijekom kampanje i u Ovalnom uredu Trump je svoju energiju učinio ključnim dijelom političkog identiteta, često se hvaleći mentalnim i fizičkim zdravljem. Prijašnja liječnička izvješća često su odražavala takav stav: tijekom Trumpova prvog mandata tadašnji predsjednički liječnik doktor Ronny Jackson izdašno je hvalio njegove "nevjerojatne gene" na jednosatnoj konferenciji za medije posvećenoj isključivo Trumpovu zdravlju, održanoj na predsjednikovo inzistiranje, javlja CNN.

No kako se približava osmom desetljeću života, Trumpovi vidljivi znakovi starenja, kao i povremeno nepredvidivo ponašanje, ipak su pojačali pozornost javnosti na njegovo zdravlje i zahtjeve za većom transparentnošću. Nakon ozbiljnih sumnji u mentalnu oštrinu bivšeg predsjednika Joea Bidena, američka je javnost danas posebno osjetljiva na pitanja o fizičkom i kognitivnom zdravlju vrhovnog zapovjednika.

Trump ima česte modrice na objema rukama koje je počeo prekrivati debelim slojem šminke. Nakon što su fotografije prošle godine zabilježile oticanje njegovih nogu, Bijela kuća objavila je da mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, česta bolest kod starijih pacijenata. U ožujku je primijećen i s osipom na vratu, što je Barbabella pripisao "preventivnom tretmanu kože", iako nije precizirao zašto je Trumpu taj tretman uopće bio potreban.

Ruka Donalda Trumpa Foto: Getty Images via AFP

Tijekom nekoliko sastanaka i događaja u posljednjih godinu dana Trump se doimao kao da je zadrijemao, što su on i Bijela kuća odlučno demantirali. Predsjednik je ranije rekao da su ga mediji "uhvatili u treptaju" i našalio se da sastanci ponekad postanu "prilično dosadni".

Posjet Walter Reedu u utorak bio je i Trumpov treći u posljednjih 13 mjeseci, što je neuobičajen ritam u usporedbi s uobičajenom praksom prijašnjih predsjednika koji su na preglede išli jednom godišnje.

Medicinski stručnjaci kažu da nespremnost Bijele kuće da objavi više detalja samo otežava smirivanje većih zabrinutosti. "To bi impliciralo da postoje informacije za koje ne žele da ih javnost sazna", rekao je Reiner o izostanku objave podataka o Trumpovu najnovijem pregledu. "To pojačava nepovjerenje u njihovu transparentnost".

Trump ima i povijest prikrivanja stvarne prirode prijašnjih zdravstvenih problema. Nakon što se tijekom prvog mandata zarazio koronavirusom, Trump i njegovi liječnici više su puta iznosili optimistične prikaze njegova stanja, iako je morao biti hospitaliziran i u nekim trenucima primao dodatni kisik.

Te optimistične tvrdnje narušene su kada je Trumpov tadašnji predstojnik ureda Mark Meadows iznio ozbiljniju procjenu, što je pokušao učiniti anonimno, sugerirajući da za to nije imao službeno odobrenje. "Predsjednikovi vitalni znakovi u posljednja 24 sata bili su vrlo zabrinjavajući, a sljedećih 48 sati bit će ključno za njegovo liječenje", rekao je tada Meadows.