Ima tri godine, govori više od 1.200 riječi, galami, svađa se, zna biti i neugodan, a nasmijava više od 100 tisuća pratitelja!

Iako ima tek tri, govorom parira djetetu od pet do čak devet godina. Na mrežama nasmijava stotine tisuća pratitelja i zna više od 1200 riječi. Afrička siva papiga po imenu Žak, Zlatkov je najbolji prijatelj i pratnja zahvaljujući kojoj gdje god da krene ne može proći nezapaženo.

“Pa meni je to jedno od ostvarenja mojih životnih snova” rekao je Zlatko Dujmić.

Još kao desetogodišnji dječak sanjao je da će za ljubimca imati veliku sivu pticu koja ne prestaje pričati.

"Sva sreća imao sam pametne roditelje. Osim što je puno koštalo, nisu htjeli sebi natovariti obavezu jer to nije ljubimac za djecu. I onda kako je vrijeme prolazilo ili nisam imao novaca ili vremena ili oboje, ili nisam imao uvjeta i nisam si nikako mogao to priuštiti”, dodaje Zlatko.

Provjereno: Papagaj Žako - 2 Foto: Provjereno

Tri desetljeća kasnije, to se konačno promijenilo i san je postao java. Koliko točno riječi zna, Zlatko je prestao zapisivati negdje nakon broja 600 jer se ta brojka odavno poduplala. Prva riječ koju je izgovorio bila je "mrš".

“Meni kad netko napiše zašto on tako ružno priča, ja uvijek kažem da on baš govori lijepo jer je to razgovjetno, fino. Taman dovoljno sočno za kvalitetnu svađu s pticom”, rekao je Zlatko.

Žak je među poznatijim pticama na ovim prostorima, s karijerom u usponu.

“Mi smo snimili već za nekoliko firmi reklame. Recimo, ima dosta želja iz bolnica, ljudi koji su bolesni, onda mi to snimimo, ne objavljujemo, nego pošaljemo čestitke”, rekao je Zlatko.

Provjereno: Papagaj Žako - 5 Foto: Provjereno

Kišne šume zapadne i središnje Afrike prirodno su stanište žakoa. Ne vole hladnoću, ali zato obožavaju kupanje. Brzo se pripitome i načelno vežu za jednu osobu koju doživljavaju kao svog partnera.

"Dnevno mu posvećujem tri do pet sati vremena i pažnje”, komentira Zlatko.

U protivnome, ako se s njima ne radi, mogu postati agresivni i autodestruktivni, čupati vlastito perje pa čak pokazivati i simptome depresije. Naučio ga je Zlatko i na neke posebne rituale. Poput primjerice kave u lokalnom kafiću.

Naviknuo se i Zlatko toliko da svoj život bez pernatog prijatelja ne može zamisliti. Svuda idu skupa. U grad, na kavu, na putovanja ili po Leu, Zlatkovu kćer pred školu.

Provjereno: Papagaj Žako - 3 Foto: Provjereno

“Najviše mojih prijatelja imaju pse i mačke, a ja imam Žaka i moj može pričat, a njihov možda ne”, govori Zlatkova kćer Lea.

Provjereno: Papagaj Žako - 4 Foto: Provjereno

Osim Žaka, Zlatko ima oko 160 kornjača koje će naslijediti njegov sin Franko. Lea je ta koja će naslijediti Žaka. Afričke sive papige dugovječne su ptice i uz dobru skrb mogu poživjeti i preko sedamdeset godina. Da će ga Žak vrlo vjerojatno nadživjeti nešto je s čim se Zlatko od početka pomirio. Život bez pernatog druga ionako mu je teško zamisliv.

Više pogledajte u prilogu reporterke emisije Provjereno Maje Medaković.