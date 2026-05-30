Poplavljen dio Sesveta: "Vode je bilo posvuda, puknula je cijev"

U Bistričkoj ulici u Sesvetama su od subotnjeg jutra u tijeku radovi, objavila je Vodoopskrba i odvodnja. No, dio ulice je poplavljen zbog, čini se, puknuća cijevi.

"Voda je izlazila iz betona, rekla bih da je puknula nekakva cijev, vode je bilo posvuda", ispričala je građanka za 24sata.

Dodala je i kako je vidjela radnike kako pokušavaju otkriti gdje je točno došlo do puknuća cijevi.

Druga je građanka u javnoj Facebook grupi "Sesvete i moj kvart" objavila video te napisala: "Veća je voda na Bistričkoj nego Vuger potok".

Radovi bi u Bistričkoj ulici trebali trajati do 14 sati, a na terenu je i autocisterna.