Očekuje li nas lančano poskupljenje hrane i skok inflacije? Financijski analitičar: "I da rat sutra stane..."

Od ponoći su nas dočekale veće cijene dizela, benzina i plavog dizela - koji je pak bio nedostupan od ranog jutra.

Hoće li se cijena goriva preliti i na cijene hrane, ali i dokad bi država mogla intervenirati u cijene goriva, otkrio je financijski analitičar Hrvoje Japunčić tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV, a s njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Financijska analiza Hrvoja Japunčića Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje dokle bi mogla eskalirati kriza sa naftom i gorivom, Japunčić je poručio da se nada da ona neće dosegnuti ekstremne visine koje smo mogli vidjeti u prijašnjim razdobljima i da će u sljedećim danima ili tjednima doći do deeskalacije koja će onda rezultirati nižim cijenama.

"Vlada je sad intervenirala u cijenu goriva, ali s obzirom da nam je sezona pred vratima, možemo li biti sigurni da će to biti tako kad turisti dođu?", upitala je Tandara Knezović.

Sabina Tandara Knezović, reporterka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"Glavni dio sezone je zasad još daleko. Činjenica je da nije samo u Hrvatskoj došlo do reguliranja od strane vlade, nego i drugim nekim zemljama. Sad imamo situaciju gdje je još uvijek puno neizvjesnosti. I da rad sada stane, još uvijek bi trebalo nekoliko tjedana da se dio te infrastrukture koja, nažalost, stradava u zemljama iz koje dolaze značajne količine nafte ili plina za svjetska tržišta, obnove, da te količine dođu na tržište. Tako da je danas još uvijek teško spekulirati te reći koliko i u kojem segmentu ćemo biti svjedoci Vladinih odluka i politika u razdoblju prije, ali i poslije sezone", odgovorio je Japunčić.

Hrvoje Japunčić, financijski analitičar Foto: DNEVNIK.hr

Dosad se dogodilo više ovakvih kriza. Na pitanje koliko treba vremena da se tržište oporavi Japunčić je rekao da je u pravilu potrebno nekoliko tjedana zbog infrastrukture. "Problematika je oko toga što su ratna zbivanja djelovala na one koji proizvode jako velike količine plina i nafte za svjetske kupce", rekao je.

Poručio da je se može očekivati lančano poskupljenje hrane te skok inflacije.

"U sljedećim mjesecima možemo to očekivati. I da cijene i rat sutra stanu, bit ćemo svjedoci toga da će visine cijena nafte i plina biti presudne. Problem je sada oko umjetnih gnojiva i sezone sjetve. Ako ne bude mogućnost dobaviti dosta, to će sve utjecati ne samo na segmente inflacije u Hrvatskoj, nego i šire", istaknuo je.

Financijska analiza Hrvoja Japunčića Foto: DNEVNIK.hr

Litra goriva, primjerice, u Njemačkoj sada košta 2.20 eura. Dok neki proizvod iz Njemačke stigne do Hrvatske, vrlo vjerojatno će biti prilično skup. Tandara Knezović upitala je je li vrijeme da Hrvatska počne kupovati hrvatski proizvod.

"To je uvijek potrebno. Potpomagajući domaćoj proizvodnji, indirektno stvarate dobre utjecaje na mnoge segmente tog ekonomskog lanca. Određene količine sirovine i zaliha postoje i one će pozitivno utjecati. Međutim, o onom što će biti potrebno i što dolazi kroz iduća 2-3 mjeseca je teško spekulirati, ali, nažalost, mislim da će biti potrebne veće kalkulacije", rekao je.

U kontekstu sigurnosnog aspekta u turizmu, upitan je li to prilika da Hrvatska profitira, Japunčić je poručio da smatra da trenutno još nije. "Međutim, ako će se ratna zbivanja još produžiti, u idućim tjednima ili mjesecima, mislim da ćemo biti svjedoci pozitivnih segmenata. Mislim da će europski turisti ostati u bliskim zemljama, autodestinaciji, a onda možemo očekivati pozitivan utjecaj na hrvatski turizam. S druge strane, pitanje je koliko će hotelijeri i ostali sudionici u tom lancu prebacivati višlje ulazne troškove u konačnu cijenu".

Financijska analiza Hrvoja Japunčića Foto: DNEVNIK.hr

Nadodao je da smatra da takva praksa u ovom trenutku ne bi bila pametna, obzirom da postoje pokazatelji za prošlu sezonu koji ukazuju na negativna mišljenja turista o ukupnoj cijeni proizvoda u Hrvatskoj.

Kroz 20-ak dana stiže novi paket proljetnih mjera. Od toga se prvobitno trebalo odustati, no sada se čini da je Vlada odlučila drugačije. Na pitanje je li pametno da Vlada nije odustala, Japunčić je istaknuo da Hrvatska sada ima fiskalne kapacitete za pomoć građanima.

"Obzirom da se situacija na svjetskoj razini mijenja iz dana u dan, bit ćemo svjedoci toga da će se daljnje odluke čekati kroz nekoliko dana i tjedana, a samim time će i mjere biti kraćeg vremenskog perioda, jer ne znamo što će se dogoditi prekosutra", zaključio je.

Galerija 1 1 1 1