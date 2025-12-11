Trump označio novu metu: "Ti si idući!"

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro u srijedu je uzvratio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, optuživši ga da se njegove izjave o kolumbijskoj strategiji suzbijanja narkotika i regionalnoj politici temelje na potpunim dezinformacijama.

Trump je u srijedu najavio da će Petro "biti sljedeći" nakon što se obračuna s venezuelansim predsjednikom Nicolásom Madurom. Optužio je Kolumbiju da vodi tvornice kokaina, koje drogu šalju izravno u Sjedinjene Države. Američki predsjednik više je puta naveo da je Petro "diler ilegalne droge".

U podrobnom odgovoru objavljenom na X-u, Petro je Trumpa nazvao "čovjekom koji je vrlo loše informiran o Kolumbiji", napisavši da komentari odražavaju "nepoštovanje prema demokratski izabranom predsjedniku i zemlji kojom upravlja".

Kolumbija, napisao je, "zna najviše o krijumčarenju kokaina", pa dodao: "Čini se da ga njegovi savjetnici potpuno obmanjuju."

Donald Trump i Gustavo Petro Foto: Afp

Petro je odbacio Trumpovu tvrdnju da Kolumbija podbacuje u kontroli narkotika, istaknuvši da je njegova administracija provela više od 1446 kopnenih operacija protiv kriminalnih skupina i 13 ciljanih bombardiranja usmjerenih na vođe mafije, od kojih su mnoga izvedena uz potporu američkih obavještajnih službi, izvijestio je TRT World.

Također je naveo da su se glavne rute krijumčarenja kokaina pomaknule s Kariba prema Pacifiku i Amazoni, pozivajući na bolju suradnju SAD-a i Kolumbije u pomorskom nadzoru i sigurnosti luka.

Govoreći o odnosu SAD-a i Venezuele, Petro je naveo da je Kolumbija s bivšim predsjednikom SAD-a Joeom Bidenom dvije godine radila na planu mirne tranzicije u Venezueli i održavanju slobodnih izbora. Upozorio je da bi bilo kakva američka vojna intervencija u Venezueli "zapalila cijelu Južnu Ameriku, uključujući Kolumbiju".

Petro je američke napade na sumnjiva krijumčarska plovila u Karibima i istočnom Pacifiku nazvao pogrešnim. Tvrdi da su ljudi u tim malim brodovima siromašni ljudi, a glavni krijumčari žive u inozemstvu, na jahtama blizu Dubaija ili u Madridu.