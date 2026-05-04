Trump najavio akciju u Hormuzu: Američka mornarica neće sudjelovati? Pogođen tanker u Omanskom zaljevu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države u ponedjeljak ujutro započeti akcije oslobađanja brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu.

U objavi na stranici Truth Social Trump nije dao pojedinosti o operaciji, ne navodeći ni hoće li u njoj sudjelovati američka mornarica. Opisao je akciju kao "humanitarnu gestu" kojoj je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

"Radi dobrobiti Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država rekli smo tim zemljama da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tog ograničenog plovnog puta kako bi mogli slobodno i vješto nastaviti sa svojim poslom", napisao je Trump u objavi.

Iz Bijele kuće i Pentagona nisu odmah odgovorili na Reutersov upit o dodatnim informacijama.

Tanker pogođen u Omanskom zaljevu uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata - UKMTO

Jedan tanker prijavio je da je pogođen projektilima nepoznatog porijekla tijekom plovidbe oko 78 nautičkih milja sjeverno od grada Fudžaire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, priopćila je u ponedjeljak Britanska služba za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).

Svi članovi posade su na sigurnom, objavili su iz UKMTO-a, dodavši da nije bilo ni utjecaja na okoliš.

U nedjelju su u Hormuškom tjesnacu manje brodice napale jedan teretni brod, izvijestila je ranije britanska služba.

Sigurnosne prijetnje u Hormuškom tjesnacu i dalje na visokoj razini

Razina sigurnosnih prijetnji u Hormuškom tjesnacu i dalje je na visokoj razini uslijed regionalnih vojnih operacija, objavilo je UKMTO. Pomorci mogu očekivati pojačanu prisutnost mornarice, pozive putem kanala VFH i gužve oko sidrišta, priopćili su.

Britanska agencija pomorcima je savjetovala koordinaciju s omanskim vlastima putem kanala VFH 16 zbog očekivane gustoće prometa. Pozvali su pomorce i da razmotre plovidbu rutom kroz omanske teritorijalne vode južno od programa razdvajanja prometa, gdje je SAD uspostavio područje povećane sigurnosti kako bi pružio podršku tranzitu kroz tjesnac, izvijestio je Reuters.

U inicijativi u Hormuzu neće nužno sudjelovati američka mornarica - Axios

U okviru nove inicijative u Hormuškom tjesnacu koju je u nedjelju najavio Trump brodovi američke mornarice neće nužno pružati pratnju trgovačkim brodovima, objavio je na X-u Axiosov novinar Barak Ravid, nakon što je američka vojska potvrdila sudjelovanje u operaciji.

Brodovi američke mornarice bit će "u blizini" za slučaj da moraju spriječiti napad iranske vojske na trgovačke brodove koji se kreću zaljevom, objavio je Ravid.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15.000 pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a.

"Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.