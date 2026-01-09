Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"DOBRA SURADNJA"

Trump objavio: "Otkazao sam očekivani drugi val napada na Venezuelu"

Piše Hina, 09. siječnja 2026. @ 12:25 komentari
Nicolas Maduro i Donald Trump
Nicolas Maduro i Donald Trump Foto: Afp
Ipsos je za Reuters proveo istraživanje popularnosti Donald Trumpa nakon napada na Venezuelu i vidi se da je ova vojna intervencija popravila viđenje američkog predsjednika u očima javnosti nakon što je dotakao dno popularnosti zbog povezanosti sa pokojnim seksualnim predatorom Jeffreyem Epsteinom.
Najčitanije
  1. Snijeg u Japanu - 4 5
    Najsnježnija na svijetu

    Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
  2. Luka Modrić
    Pišu Talijani

    Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
  3. Prosvjedi
    Golemi prosvjedi u Iranu

    VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Trumpov rođendan i UFC u Bijeloj kući promijenili planove G7
BITNI DOGAĐAJI
Samit svjetskih velesila odgađa se zbog Trumpovog rođendana i UFC meča na travnjaku Bijele kuće
Objavljeno tko će rušiti Vjesnik! Poznata i cijena
Uklanjanje nebodera
Objavljeno tko će rušiti Vjesnik! Poznata i cijena
Cijene stambenih objekata u 3. kvartalu porasle 13,8 posto na godišnjoj razini
podaci dzs-a
Porasle cijene stanova, pogledajte stanje u metropoli i na obali
Papa Lav osudio "diplomaciju temeljenu na sili" i pozvao na zaštitu naroda Venezuele
osudio "diplomaciju temeljenu na sili"
"Rat je opet u modi i žar za ratom se širi": Papa Lav pozvao na zaštitu naroda Venezuele
Trump mijenja kurs prema Venezueli: Vojna akcija otkazana, diplomacija u prvom planu
"DOBRA SURADNJA"
Trump objavio: "Otkazao sam očekivani drugi val napada na Venezuelu"
Jedna osoba u Dvoru poginula zbog neispravne grijalice: "To je ogromna opasnost"
intervencija u Dvoru
Vatrogasci pronašli mrtvog čovjeka u kući, za sve je kriv jedan uređaj: "Ovo je velika opasnost"
VIDEO Gore ulice, ubijeno najmanje 34 ljudi: Navodno zapaljene zgrade vlade, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Golemi prosvjedi u Iranu
VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Detalji optužnice
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Užas u Sloveniji! Učenik napao učenicu i nožem ju ubo u lice i leđa
U srednjoj školi
Cure prvi detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
Oglasili se Rusi: "Da, ispalili smo ga! To je osveta za udar na Putinovu rezidenciju"
Ruska osveta
Oglasili se Rusi: "Da, ispalili smo ga! To je osveta za udar na Putinovu rezidenciju"
Profesor zadao učenicima zadatak: Ravnatelj odmah nazvao policiju, pokrenuta istraga
Drama u Austriji
Profesor zadao učenicima zadatak: Ravnatelj odmah nazvao policiju, pokrenuta istraga
Ne prestaje s agresivnom retorikom! "Sad krećemo na njih"
intervju za Fox News
Trump naznačio koja mu je zemlja iduća meta: "Sad idemo na njih!"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
VIDEO Gore ulice, ubijeno najmanje 34 ljudi: Navodno zapaljene zgrade vlade, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Golemi prosvjedi u Iranu
VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Detalji optužnice
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Užas u Sloveniji! Učenik napao učenicu i nožem ju ubo u lice i leđa
U srednjoj školi
Cure prvi detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
show
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
Maja Šuput podijelila nove prizore sa putovanja
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
Piše liječnik
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
zabava
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Odlična fora
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Sve je rekao
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
Urnebesno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Njezin prirodni izvor je oskudan
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
sport
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Teške optužbe potresle SAD! Bivša partnerica optužila Rasheeja Ricea za nasilje
Objavila 14 fotografija
Teške optužbe potresle SAD, bivša partnerica sve otkrila: "Dosta je! Umorna sam od šutnje"
VIDEO Prvaci Engleske zaustavili Arsenal: Susret obilježio odvratan potez Gabriela Martinellija
Pogledajte incident
VIDEO Prvaci Engleske zaustavili Arsenal: Odvratan potez Topnika obilježio susret
tv
Daleki grad: Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
DALEKI GRAD
Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
Tajne prošlosti: Saznao je tko je odnio cvijeće njegovoj supruzi u bolnicu
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Saznao je tko je odnio cvijeće njegovoj supruzi u bolnicu
putovanja
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Šarena pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
lifestyle
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Najsretniji horoskopski znakovi u 2026. godini
Stižu promjene
Napokon je došlo vaše vrijeme: Ovim znakovima 2026. će biti godina života
Bob će biti popularan i 2026., a nose ga i brojne slavne žene
NAJPOPULARNIJA FRIZURA
Bob će se nositi i u 2026., zato smo pronašli 20 fotografija koje možete pokazati frizerki kad se odlučite ošišati
sve
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene