VIDEO Ukrajinski dron srušio ruski jurišni helikopter Ka-52: "Aligator" vrijedan 16 milijuna dolara uništen kod Pokrovska

Ovaj pothvat izveden je pomoću inovativne tehnologije FPV drona s optičkim vlaknima, koji je imun na elektroničko ometanje, čime je ruski stroj vrijedan 16 milijuna dolara postao laka meta.
Borci postrojbe "Sky Predators", koja djeluje unutar 59. zasebne jurišne brigade ukrajinskih snaga, postigli su značajan uspjeh na pokrovskom bojištu oborivši najmoderniji ruski jurišni helikopter Ka-52, poznatiji kao "Aligator".
Incident se dogodio na strateški važnom pokrovskom frontu, u blizini naselja Nadiivka u regiji Donjeck. Prema informacijama koje je podijelio zapovjednik snaga bespilotnih sustava, Robert "Magyar" Brovdi, helikopter je postao žrtva posade "Baltyka". Ključ uspjeha bio je u korištenju drona s optičkim vlaknima, tehnologije koja omogućuje upravljanje bez radijskog signala, što onemogućuje ruske sustave za elektroničko ratovanje da prekinu vezu s operatorom.
Pokušaj bijega ruske posade
Nakon što je "Aligator" prisilno sletio uslijed oštećenja, piloti su pokušali pobjeći s mjesta nesreće. Međutim, njihovo kretanje pratili su dronovi 1. bataljuna 414. zasebne brigade, poznatije kao "Magyarove ptice", koji su spriječili rusku posadu u daljnjem povlačenju, piše Ukrajinska pravda.
Ovo je već drugi ruski helikopter koji je 59. brigada uspješno prizemljila; prethodno su u rujnu prošle godine srušili višenamjenski Mi-8.
Što je zapravo Ka-52 "Aligator"?
Ka-52 predstavlja sam vrh ruske vojne tehnologije u kategoriji jurišnih helikoptera. Dizajniran je kao zapovjedna letjelica nove generacije za izviđanje i napade, sposobna za uništavanje oklopnih vozila, žive sile i zračnih ciljeva u svim vremenskim uvjetima. Uništenje ovakvog stroja, čija se cijena procjenjuje na oko 16 milijuna američkih dolara, predstavlja ozbiljan materijalni i psihološki udarac za rusko ratno zrakoplovstvo.