Borci postrojbe "Sky Predators", koja djeluje unutar 59. zasebne jurišne brigade ukrajinskih snaga, postigli su značajan uspjeh na pokrovskom bojištu oborivši najmoderniji ruski jurišni helikopter Ka-52, poznatiji kao "Aligator".

Incident se dogodio na strateški važnom pokrovskom frontu, u blizini naselja Nadiivka u regiji Donjeck. Prema informacijama koje je podijelio zapovjednik snaga bespilotnih sustava, Robert "Magyar" Brovdi, helikopter je postao žrtva posade "Baltyka". Ključ uspjeha bio je u korištenju drona s optičkim vlaknima, tehnologije koja omogućuje upravljanje bez radijskog signala, što onemogućuje ruske sustave za elektroničko ratovanje da prekinu vezu s operatorom.

Pokušaj bijega ruske posade

Nakon što je "Aligator" prisilno sletio uslijed oštećenja, piloti su pokušali pobjeći s mjesta nesreće. Međutim, njihovo kretanje pratili su dronovi 1. bataljuna 414. zasebne brigade, poznatije kao "Magyarove ptice", koji su spriječili rusku posadu u daljnjem povlačenju, piše Ukrajinska pravda.

Ovo je već drugi ruski helikopter koji je 59. brigada uspješno prizemljila; prethodno su u rujnu prošle godine srušili višenamjenski Mi-8.

Što je zapravo Ka-52 "Aligator"?

Ka-52 predstavlja sam vrh ruske vojne tehnologije u kategoriji jurišnih helikoptera. Dizajniran je kao zapovjedna letjelica nove generacije za izviđanje i napade, sposobna za uništavanje oklopnih vozila, žive sile i zračnih ciljeva u svim vremenskim uvjetima. Uništenje ovakvog stroja, čija se cijena procjenjuje na oko 16 milijuna američkih dolara, predstavlja ozbiljan materijalni i psihološki udarac za rusko ratno zrakoplovstvo.