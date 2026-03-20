Veliki svjetski proizvođač oružja u Hrvatskoj će graditi tvornicu? O projektu svi šute, a sumnja se na ovu lokaciju

Talijanski proizvođač oružja Beretta navodno razmatra izgradnju tvornice u Hrvatskoj. Kao potencijalna lokacija spominje se Kruševo u blizini Obrovca.

Mostova vijećnica Silvija Mutić zatražila je od obrovačkog gradonačelnika Ante Župana da potvrdi ili demantira te informacije, naglasivši da javnost o takvom projektu mora biti pravodobno informirana. Međutim, odogovor nije dobila već je gradonačelnik poručio kako će razmotriti pitanje. O ovome ništa nije otkrila ni Vlada.

No, prema neslužbenim informacijama Novog lista, razmatra se više lokacija za buduću tvornicu, a najizglednija je državno zemljište u Kruševu, uz županijsku cestu 6025 koja povezuje Obrovac i Kaštel Žegarski.

Upravo je na tom području, u prošlogodišnjim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Obrovca, predviđena nova gospodarsko-proizvodna zona (I1, K1) površine 24,5 hektara.

Beretta je inače jedan od vodećih svjetskih proizovđača oružja, a još je prošle godine tvrtka iskazala interes i započela razgovore s Vladom i MORH-om. Radi se o jednoj od najstarijih industrijskih kompanija na svijetu, koja ove godine obilježava 500 godina postojanja. Tvrtka je izrasla u globalnog lidera u proizvodnji pištolja, pušaka i druge vrste naoružanja, pa bi eventualna investicija u Hrvatskoj imala i širi gospodarski značaj, uz potencijalne učinke na lokalno zapošljavanje.

Unatoč tome, piše Novi list, projekt zasad prate šutnja i izostanak službenih potvrda – i u Gradu Obrovcu i u Zadarskoj županiji.

"Ne protivim se investiciji, ali smatram da javnost mora znati što se točno planira graditi, što će se proizvoditi i kakav će biti utjecaj na lokalnu zajednicu. Tek na temelju potpunih informacija moguće je zauzeti jasan stav", poručila je vijećnica Silvija Mutić.

Obrambena industrija

O izgradnji tvornice streljiva u Hrvatskoj govori se već više od desetljeća, no tema je ponovno dobila na aktualnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu.

U takvim okolnostima ne iznenađuje interes investitora za pokretanje proizvodnje. Iako planovi o gradnji tvornice streljiva nisu novi, Vlada već mjesecima ne otkriva tko su potencijalni partneri ni gdje bi se projekt mogao realizirati.

Ministar obrane Ivan Anušić još je prošle godine isticao da Hrvatska intenzivno radi na jačanju obrambene industrije, uključujući projekte proizvodnje streljiva malog i velikog kalibra, pri čemu su za tvornicu malog kalibra već tada postojali i lokacija i okvirni plan. Premijer Andrej Plenković ubrzo potom najavio je realizaciju projekta u roku od jedne do dvije godine.

Prema tadašnjim medijskim izvješćima, interes za ulaganje pokazalo je više velikih međunarodnih kompanija, a Beretta se spominjala kao najizgledniji kandidat.

Model ulaganja podrazumijevao bi da država osigura zemljište i infrastrukturu, dok bi investitor financirao izgradnju, opremanje i pokretanje proizvodnje.

Iako su u Ministarstvu obrane početkom 2026. neslužbeno potvrdili da se pregovori sa stranim partnerima nastavljaju, službenih informacija o projektu i dalje nema.