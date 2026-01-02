Počinje nacionalni čitalački izazov "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci"

Nacionalni čitalački izazov "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci" kampanja je koja poziva roditelje, skrbnike, vrtiće, knjižnice i sve odrasle koji se brinu o djeci da 15 dana zaredom čitaju djeci 15 minuta. Izazov započinje 15. siječnja 2026. godine, a cilj mu je potaknuti stvaranje trajne navike zajedničkog čitanja u obiteljima diljem Hrvatske.

Izazov "15 po 15" temelji se na jednostavnoj, ali snažnoj poruci: redovitost i kontinuitet čitanja ključni su za djetetov razvoj. Već 15 dana dosljednog čitanja dovoljno je da se uoče prve pozitivne promjene te da čitanje postane dio svakodnevice.

U izazovu mogu sudjelovati roditelji, skrbnici, bake i djedovi, ali i svi drugi koji žele čitati djeci, a prijave su otvorene putem mrežnih stranica rodjenizacitanje.hr/15po15/. Tijekom trajanja izazova sudionici će svakodnevno primati savjete, preporuke te korisne poveznice i materijale, uz poveznicu na tematske sadržaje programa Rođeni za čitanje, a po završetku imat će priliku podijeliti svoja iskustva.

Brojna domaća i međunarodna istraživanja potvrđuju da čitanje djeci od najranije dobi potiče razvoj govora, obogaćuje rječnik, razvija maštu i jača emocionalnu povezanost između djeteta i odrasle osobe. Samo 15 minuta čitanja dnevno može imati dugoročne učinke, a čitanje djeci pokazalo se jednim od najvažnijih pretkazatelja kasnijeg školskog uspjeha, čak značajnijim od razine obrazovanja roditelja ili socioekonomskog statusa obitelji.

Prema istraživanju provedenom u Hrvatskoj 2025. godine, 43 % roditelja svakodnevno čita djeci, dok ih 27 % čita povremeno, što pokazuje da velik broj obitelji već prepoznaje vrijednost zajedničkog čitanja. Izazov "15 po 15" želi dodatno osnažiti tu praksu te ohrabriti obitelji koje s čitanjem tek započinju.

Izazov se provodi u okviru nacionalnog programa "Rođeni za čitanje", koji roditeljima pruža sustavnu podršku kroz suradnju pedijatara, knjižničara i odgojno-obrazovnih ustanova. Program na nacionalnoj razini provodi Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom zdravstva, uz podršku Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog pedijatrijskog društva.

Čitalački izazov Foto: Rođeni za čitanje / Marko Ercegović

U Hrvatskoj se godišnje rodi oko 33.000 djece, a program "Rođeni za čitanje" osigurava da svako dijete do polaska u školu dobije četiri slikovnice. Pedijatri tijekom redovitih pregleda čitaju djeci i roditeljima dobno primjerene slikovnice te ih potom poklanjaju obiteljima, a cilj je da takva praksa postane standard u svim pedijatrijskim ordinacijama u Hrvatskoj.

Izazov "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci" upućuje jednostavan, ali snažan poziv svim roditeljima i skrbnicima: "Odvojite 15 minuta dnevno, 15 dana zaredom – i darujte djetetu dobru naviku koja traje i oblikuje čitav život."