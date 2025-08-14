Trumpova odluka u posljednji čas: Zahtijevao da ovaj čovjek zamijeni premijera na razgovorima

Američki predsjednik Donald Trump u zadnji je čas zatražio od poljskog predsjednika Karola Nawrockog, saveznika MAGA-e, da se u srijedu pridruži telekonferenciji o Ukrajini s europskim čelnicima, prema riječima poljskog centrističkog premijera Donalda Tuska, Nawrockijevog žestokog političkog suparnika za kojeg se očekivalo da će sudjelovati.

Nawrocki, konzervativni nacionalist i euroskeptik, saveznik je Trumpovog desničarskog populističkog političkog pokreta MAGA i posjetio je Bijelu kuću tijekom kampanje za predsjedničke izbore u Poljskoj ove godine. U lipnju je pobijedio kandidata Tuskove proeuropske, centrističke stranke.

"Neposredno prije ponoći jučer smo, zajedno s našim europskim partnerima, primili informaciju da bi američka strana preferirala da Poljsku u kontaktima s predsjednikom Trumpom predstavlja predsjednik", rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

Bijela kuća nije komentirala jesu li SAD zatražile od Nawrockog, a ne od Tuska, da sudjeluje u pozivu, piše Reuters.

Glasnogovornik poljske vlade rekao je u utorak da će Tusk, bivši čelnik Europskog vijeća čelnika, prisustvovati pozivu s Trumpom.

No, Nawrockijev savjetnik za vanjsku politiku Marcin Przydacz rekao je novinarima da "nema informacije da je premijer Donald Tusk prethodno planirao sudjelovanje".

Rekao je da je Tuskov tim pokazao da nema dobre kontakte s Trumpovom administracijom jer je stekao dojam da će Tusk sudjelovati.

Glasnogovornik vlade Adam Szlapka rekao je da je Tusk predstavljao Poljsku u dva poziva u srijedu s europskim čelnicima, ali ne i s Trumpom. Przydacz je rekao da će uredi predsjednika i premijera razmijeniti informacije o sastancima.

Europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarali su s Trumpom uoči samita američkog predsjednika s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak, naglasivši potrebu zaštite interesa Kijeva.

Krzysztof Izdebski, direktor za politiku u Zakladi Batory, rekao je da činjenica da dva politička protivnika predstavljaju Poljsku stvara rizik od miješanih poruka.

"To pokazuje da smo, čak i u vanjskoj politici, u tako ključnom pitanju sigurnosti, jednostavno taoci unutarnje politike i određene konkurencije između raznih državnih tijela", rekao je.

Rekao je da bi to potkopalo napore Poljske da se predstavi kao moderna zemlja koja surađuje s vodećim nacijama na međunarodnim političkim pitanjima.

Nawrocki i PiS snažno podupiru Ukrajinu u ratu s ruskim invazijskim snagama, kao i Tusk i njegova vlada, ali se razlikuju po pitanjima poput pobačaja, obiteljskih vrijednosti i vladavine prava.

Tusk je rekao da poštuje američki zahtjev za održavanjem kontakata na predsjedničkoj razini, ali da se to ne bi smjelo koristiti za "suprotstavljanje Poljaka jednih drugima".