Prva slika je izazvala buru, pa ju je izbrisao. Sada je objavio novu, jednako šokantnu: "Mislim da je lijepa"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social sliku Isusa kako ga grli.

Nova slika generirana je umjetnom inteligencijom, a na njoj Trump sebe prikazuje kao mesiju. Jedna je Isusova ruka na Trumpovu ramenu, a druga na prsima. Iznad njih su aureola i američka zastava.

Izvorno je sliku na X-u objavila stranca Irac za Trumpa.

"Nikada nisam bio jako religiozan čovjek... Ali, zar se ne čini da bi sa otkrićem svih ovih sotonističkih, demonskih čudovišta koja žrtvuju djecu, Bog mogao odigrati na Trumpovu kartu", poručio je.

"Radikalnim ljevičarskim luđacima ovo se možda neće svidjeti, ali ja mislim da je prilično lijepo!!! Predsjednik DJT (Donald John Trump)", napisao je Trump uz sliku u srijedu ujutro.

Izbrisana fotografija

U nedjelju je Trump na Truth Socialu objavio sliku, također generiranu umjetnom inteligencijom, na kojoj se prikazan kao Isus i liječi čovjeka.

Slika je izazvala ogorčenje među kršćanima i diljem političkog spektra.

Do ponedjeljka ujutro objava je izbrisana s Trumpova Truth Sociala. Predsjednik je kasnije branio objavu dok je razgovarao s novinarima ispred Bijele kuće.