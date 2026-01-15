Trump nazvao ženu koja je zamijenila Madura: "Ona je sjajna"

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u srijedu telefonom s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, pri čemu su oboje razgovor ocijenili pozitivnim.

Rodriguez je ranije ovog mjeseca preuzela dužnost privremene predsjednice nakon što je američka vojska zarobila predsjednika Nicolasa Madura i prevezla ga u Sjedinjene Države, gdje mu se sudi zbog optužbi za trgovinu drogom.

Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da su razgovarali o nafti, mineralima, trgovini i sigurnosti, dok Sjedinjene Države nastoje "pomoći Venezueli da se stabilizira i oporavi".

Poziv označava dramatičan diplomatski pomak u odnosima dviju zemalja nakon višemjesečnih napetosti, uključujući američke vojne udare na navodne brodove povezane s trgovinom drogom i sankcije usmjerene na venezuelanski naftni sektor, dok administracija Donalda Trumpa usmjerava pozornost na goleme, ali nedovoljno iskorištene naftne rezerve te zemlje.

Rodriguez, bivša Madurova potpredsjednica, opisala je razgovor s Trumpom kao dug, produktivan i uljudan te rekla da su razgovarali o bilateralnom programu u korist obje zemlje.

Posljednjih dana Rodriguez je kritizirala Trumpovu administraciju zbog "otmice" Madura i pozvala na njegov povratak.

Trump je u vlastitim izjavama o razgovoru rekao da je Rodriguez "sjajna osoba" te da je američki državni tajnik Marco Rubio također bio u kontaktu s njom.

Senat SAD-a tijesno blokirao pokušaj ograničavanja Trumpovih ovlasti u Venezueli

Republikanci u američkom Senatu u srijedu tijesno su blokirali rezoluciju kojom bi se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranila daljnja vojna akcija u Venezueli, nakon što je Trump izvršio pritisak na članove svoje stranke koji su je ranije podržavali.

Glasanje 14. siječnja završilo je rezultatom 51-50 za republikanski proceduralni prigovor kojim je odbijena rezolucija o ratnim ovlastima, budući da su samo tri Trumpova republikanca glasala, dok su svi demokrati glasali za nastavak, a potpredsjednik JD Vance došao je u Kapitol kako bi prekinuo neriješenu odluku.

Glasanje u srijedu pokazalo je Trumpovu kontrolu nad strankom, budući da je Senat 8. siječnja dao zeleno svjetlo rezoluciji koja bi spriječila Trumpa da odlučuje o daljnjim vojnim akcijama protiv Venezuele bez odobrenja Kongresa. Senat je s 52 glasa "za" i 47 "protiv" usvojio proceduralne mjere za pomicanje rezolucije o vojnim ovlastima u iduću fazu zakonodavnog postupka, pri čemu je pet Trumpovih kolega iz Republikanske stranke sa svim demokratima podržalo mjeru.

Trump je bijesno reagirao, rekavši da tih pet republikanaca nikada više ne bi smjelo biti izabrano. Trump, Rubio i drugi dužnosnici administracije pokrenuli su intenzivnu kampanju kako bi republikance nagovorili da promijene stav i glasaju protiv rezolucije, stalno ih kontaktirajući.

Protivnici rezolucije tvrdili su da ona ne bi trebala ići dalje jer Sjedinjene Države trenutačno nemaju kopnene snage u Venezueli, nakon što su američke snage 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura.

"Trenutačno ne provodimo vojne operacije tamo", rekao je republikanski vođa većine u Senatu John Thune iz Južne Dakote prilikom otvaranja zasjedanja Senata u srijedu. "Demokrati se bave ovim zakonom jer njihova histerija protiv Trumpa nema granica", kazao je.

Administracija Donalda Trumpa tvrdi da je Madurovo uhićenje bila sudska operacija radi privođenja suđenju u SAD-u zbog optužbi za trgovinu drogom, a ne vojna akcija.

Pristalice rezolucije o ratnim ovlastima nisu se složile, ističući da velika flota američkih brodova blokira Venezuelu te da je mjesecima otvarala vatru na brodove u južnom Karibima i Pacifiku. Trump je također zaprijetio daljnjim vojnim akcijama.

"Tvrdnja da kampanja u Venezueli ne predstavlja neposredne neprijateljske akcije u smislu rezolucije o ratnim ovlastima kršenje je svakog razumnog tumačenja tog pojma", rekao je demokratski senator Tim Kaine iz Virginije, jedan od glavnih sponzora rezolucije, u govoru prije glasovanja.

Tijesan broj glasova odraz je zabrinutosti u Kongresu, što se odnosi i na neke republikance oko Trumpove vanjske politike i rastuće potpore stavu da Kongres, a ne predsjednik, treba imati ovlast slati američke trupe u rat, kako je zapisano u američkom Ustavu.