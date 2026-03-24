VIDEO Trump držao govor, pa se okrenuo prema najbližem suradniku: "Ti si prvi rekao da napadnemo". Nije mu bilo ugodno

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je, čini se, pokušao prebaciti dio krivnje za sukob s Iranom na ministra obrane Petea Hegsetha.

Govoreći na okruglom stolu s vojnim i policijskim čelnicima u Memphisu, predsjednik se osvrnuo na okolnosti koje su dovele do pokretanja operacije Epski bijes 28. veljače.

"Nazvao sam Petea, nazvao sam generala Dana Cainea, nazvao sam puno naših sjajnih ljudi, a imamo puno sjajnih ljudi - i rekao sam: 'Razgovarajmo'", započeo je Trump.

"Imamo problem na Bliskom istoku. Imamo državu, poznatu kao Iran, koja je 47 godina bila izvoznik terorizma i vrlo je blizu posjedovanju nuklearnog oružja. Možemo nastaviti i povećati tih 50.000 na 55 ili 60 bez kraja, ili možemo stati i napraviti mali izlet na Bliski istok i ukloniti veliki problem", ispričao je i nadodao:

"I Pete, mislim da si se ti prvi javio i rekao: 'Idemo to učiniti jer im ne smijemo dopustiti da imaju nuklearno oružje'. Tako da sada vodimo jako dobre razgovore. Počeli su sinoć, ovaj, malo, i večer prije toga…", rekao je.

🇺🇸🇮🇷 Trump says Hegseth wanted the war in Iran: Pete Hegseth was the first one to speak up. He said, "Let's do it."



Trumpovu raniju tvrdnju o tome da su članovi njegove administracije vodili "vrlo dobre i produktivne" pregovore o primirju s Iranom odbacio je iranski režim, ironično koristeći Trumpu svojstven izraz fake news kako bi opisao njegove riječi, piše Independent.

Upitan o iranskom odbacivanju tvrdnje o pregovorima, Trump je nastavio sa svojom retorikom. "Pa, morat će si nabaviti bolje ljude za odnose s javnošću. Vodili smo vrlo snažne razgovore. Gospodin Steve Witkoff i Jared Kushner su ih vodili. Prošli su savršeno", rekao je.