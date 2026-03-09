SAD i Južna Koreja započeli veliku vojnu vježbu dok rastu napetosti s Iranom i Sjevernom Korejom

Sjedinjene Države započele su u ponedjeljak veliku vojnu vježbu s Južnom Korejom u kojoj sudjeluju tisuće vojnika, dok istodobno vode eskalirajući rat na Bliskom istoku.

Južnokorejski Združeni stožer oružanih snaga objavio je da će oko 18.000 korejskih vojnika sudjelovati u vježbi Freedom Shield (Štit slobode), koja traje do 19. ožujka. Američke snage u Koreji nisu potvrdile koliko američkih vojnika sudjeluje u obuci u Južnoj Koreji.

Zajednička vježba saveznika dolazi usred nagađanja južnokorejskih medija da Washington premješta dio vojne opreme iz Južne Koreje kako bi podržao operacije protiv Irana.

Američke oružane snage u Koreji prošlog su tjedna poručile da iz sigurnosnih razloga neće komentirati konkretna premještanja vojne opreme. Južnokorejski dužnosnici također su odbili komentirati izvješća da se neki američki proturaketni sustavi Patriot i druga oprema premještaju na Bliski istok, ali su naglasili da to neće imati značajan utjecaj na zajedničku obrambenu spremnost saveznika.

Freedom Shield mogao bi izazvati oštru reakciju Sjeverne Koreje, koja već dugo zajedničke vojne vježbe saveznika opisuje kao pripreme za invaziju te ih koristi kao izgovor za pojačavanje vlastitih vojnih demonstracija i testiranja oružja. Saveznici, međutim, tvrde da su vježbe isključivo obrambene prirode.

Sjeverna Koreja prekinula je svaki dijalog s Washingtonom i Seulom nakon neuspjelog samita između vođe Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa 2019. godine tijekom njegova prvog mandata. Napetosti su posljednjih godina dodatno porasle jer je Kim iskoristio rusku invaziju na Ukrajinu kao priliku za ubrzavanje razvoja svog nuklearnog arsenala i jačanje utjecaja kroz vojnu suradnju s Moskvom, koja je primila tisuće sjevernokorejskih vojnika i velike pošiljke oružja za potrebe rata.

Vježbe saveznika uslijedile su nakon velike političke konferencije u Pjongjangu prošlog mjeseca, na kojoj je Kim potvrdio svoj čvrst stav prema neprijateljskom Seulu, ali je istodobno ostavio otvorena vrata za razgovore s Washingtonom. Pritom je pozvao Sjedinjene Države da odustanu od zahtjeva za denuklearizacijom Sjeverne Koreje kao preduvjeta za dijalog, piše AP.

Freedom Shield jedna je od dvije godišnje vježbe zapovjednog mjesta koje provode saveznici. Druga je Ulchi Freedom Shield, koja se održava u kolovozu. Vježbe su uglavnom računalno simulirane i osmišljene kako bi testirale zajedničke operativne sposobnosti saveznika, uz uključivanje promjenjivih ratnih scenarija i sigurnosnih izazova.

Kao i obično, ožujsku vježbu prati program terenske obuke pod nazivom War Shield. Međutim, broj terenskih vježbi tijekom razdoblja Freedom Shielda smanjen je na 22, u usporedbi s prošlogodišnjih 51.

Iako američka i južnokorejska vojska tvrde da se terenske vježbe redovito održavaju tijekom cijele godine, pojavila su se nagađanja da saveznici namjerno ublažavaju proljetne vježbe kako bi stvorili prostor za mogući dijalog sa Sjevernom Korejom.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung izrazio je želju za diplomatskim pristupom, a neki od njegovih visokih dužnosnika nadaju se da bi očekivani Trumpov posjet Kini krajem ožujka ili u travnju mogao otvoriti priliku za pregovore s Pjongjangom.