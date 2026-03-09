Obavijesti Foto Video Pretražite
Čeka se reakcija KIma

SAD i Južna Koreja započeli veliku vojnu vježbu dok rastu napetosti s Iranom i Sjevernom Korejom

09. ožujka 2026.
Vojna vježba
Vojna vježba Foto: Afp
Freedom Shield mogao bi izazvati oštru reakciju Sjeverne Koreje, koja već dugo zajedničke vojne vježbe saveznika opisuje kao pripreme za invaziju.
  Sven Pocrnić kao Thompson
    publika na nogama!

    Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
  Martina Stjepanović Meter
    već se o njoj priča

    Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
  Torcida
    Nije im jasno

    Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
aktualno najčitanije najkomentiranije
Fox News je koristio stari video Trumpa dok je salutirao poginulim američkim vojnicima
"LAŽU NAS"
Video Trumpovog dočeka poginulih vojnika izazvao bijes: Televizijska kuća odmah je povukla sumnjiv potez
Nestao muškarac iz Potoka: U petak se pješice uputio prema Sisku
Javite, ako nešto znate
Nestao muškarac iz Potoka: U petak se pješice uputio prema Sisku
Cijene nafte skočile više od 25 posto, iznad 100 dolara po barelu
Crno zlato
Cijene nafte skočile više od 25 posto: Najveći skok od 1983. godine
Izvanredna sjednica Vlade: Donose se dvije važne uredbe o cijenama goriva
Zabrinjavajuća situacija
Pleković sazvao izvanrednu sjednicu Vlade: Donose se dvije važne uredbe o cijenama goriva
Ubojstvo u Ozlju: Uzbekistanac preminuo, uhićen Hrvat
intervenirala policija
Ubojstvo kod Karlovca: Hitna nije uspjela spasiti Uzbekistanca, uhićen Hrvat
Izbio požar u Škotskoj
i dalje ga gase
Planula četverokatnica u Škotskoj: Vatrogasci se bore s buktinjom, zatvoren najprometniji željeznički kolodvor u zemlji
POZIV Mještani ponovno vode bitku s tuđim konjima koji uništavaju imovinu i oskvrnjuju grobove! "Opet su bez nadzora, ništa se ne poduzima"
Poziv Domagoja Mikića
Mještani ponovno vode bitku s tuđim konjima, uništavaju imovinu i oskvrnjuju grobove! "Opet su bez nadzora, ništa se ne poduzima"
Vremenska prognoza: Čeka nas topao tjedan, ali mjestimično će biti i kiše
Vremenska prognoza
Čeka nas topao tjedan, ali se približava polarna zračna masa: Meteorolog donosi detalje
Jedina radnička tvornica u Hrvatskoj pred zatvaranjem
Čuvena tvornica
Zbog nje su i štrajkali glađu, a sad je pred gašenjem: "To je za nas štrik oko vrata"
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Cijene nafte eksplodirale! SAD evakuira ambasadu: Iran poslao na Izrael raketu sa znakovitom porukom
Deveti dan napada na Iran
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
Iz ljekarni se povlači lijek Zoltex 40mg
upozorava HALMED
Hitan opoziv lijeka poznate kompanije: S tržišta se povlače sve serije
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan 9
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada, pogođeno skladište nafte u Teherenu! Oglasila se Rusija: "Nismo neutralni, na njihovoj smo strani"
Viktor Orban odgovorio Volodimiru Zelenskom 8
odgovorio na prozivke
Eskalira sukob između dvojice čelnika, Orban uputio oštru poruku: "Predsjedniče, mene ne možete zastrašiti"
Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini 6
Fico preuzima palicu
Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orban izgubi na izborima..."
Vučić: "Amerikanci će uništiti sve, Iranci će se braniti jer su hrabri ljudi" 6
O geopolitičkoj situaciji
Vučić: "Ovo je tek početak, koristit će se oružje koje je samo jednom korišteno"
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca 5
Konačan zaključak misije DART
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca
SAD i Ekvador u zajedničkoj operaciji uništili narkokamp 4
Velika vojna akcija
Nemilosrdna borba s krijumčarima droge: Udružili se SAD i Ekvador
Deveti dan napada na Iran
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
Udruge branitelja i logoraša: Stop nastupima u dvorani koja je bila logor
SPENS U NOVOM SADU
Udruge branitelja apeliraju na Cetinskog i Jozinovića: "Ne pjevajte tamo"
POZIV Mještani ponovno vode bitku s tuđim konjima koji uništavaju imovinu i oskvrnjuju grobove! "Opet su bez nadzora, ništa se ne poduzima"
Poziv Domagoja Mikića
Mještani ponovno vode bitku s tuđim konjima, uništavaju imovinu i oskvrnjuju grobove! "Opet su bez nadzora, ništa se ne poduzima"
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Lovro Juraga kao Bensone Boone u showu Tvoje lice zvuči poznato
ma ovo je bilo maestralno!
Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Nekoliko jednostavnih promjena
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Niacinamid za lice: Jedan sastojak može riješiti akne, crvenilo i bore – evo kako ga pravilno koristiti
Dermatolozi ga sve češće preporučuju
Niacinamid za lice: Jedan sastojak može riješiti akne, crvenilo i bore – evo kako ga pravilno koristiti
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Tražili nešto drugo, no...
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
Nije im jasno
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
Objavio fotografiju
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
Luka Modrić kupio 60 ulaznica za derbi s Interom, među uzvanicima i Mario Mandžukić
Talijani otkrili
Luka Modrić kupio 60 ulaznica za derbi s Interom, među uzvanicima i legenda Vatrenih
Tvoje lice zvuči poznato: Iva Ajduković kao Gabi Novak u prvoj epizodi desete sezone showa „Tvoje lice zvuči poznato"
JEDNOSTAVNO - WOW!
Dostojanstveno, elegantno i maestralno - vjerujemo da bi i sama Gabi uživala!
Tvoje lice zvuči poznato: Lovro Juraga kao Benson Boone u prvoj epizodi desete sezone showa „Tvoje lice zvuči poznato"
KAKAV SKOK!
Mi smo željeli i mi smo trebali ovaj nastup! Lovro je svojim šarmom zaveo sve!
Tvoje lice zvuči poznato: Sven Pocrnić kao Thompson u prvoj epizodi desete sezone showa „Tvoje lice zvuči poznato"
ČISTA ENERGIJA!
Ako ne znate što je bilo nek' vam kaže Sven! To se zove imitacija!
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
Najzdraviji doručak? Zlatni sir od 3 sastojka koji sportaši obožavaju
Povoljnije od kave u kafiću
Najzdraviji jutarnji izbor? Doručak od 3 sastojka koji sportaši obožavaju
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
SAMO ZA ODVAŽNE
Gola suknja ljepotice iz Zagreba najavljuje veliki proljetni trend
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
Nije im jasno
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
 
