Masovno trovanje u rudniku: Najmanje 37 poginulih, strahuje se da će brojke rasti

Najmanje 37 rudara izgubilo je život, dok je 25 osoba završilo u bolnici nakon što su se otrovali ugljičnim monoksidom u rudniku u nigerijskoj saveznoj državi Plateau. Do incidenta je došlo u srijedu u ranim jutarnjim satima, potvrdili su policijski izvori i sigurnosno izvješće, prenosi Reuters.

Otrovni plin u napuštenom rudniku

Nesreća se dogodila oko 5:45 sati u rudarskom oknu u naselju Kampani na području Wase. Ministar za razvoj čvrstih minerala Dele Alake izjavio je da je riječ o napuštenom nalazištu olova iz kojeg pohranjeni minerali oslobađaju štetne plinove. Kako je naveo, lokalni stanovnici, ne znajući za opasnost, ušli su u tunel kako bi vadili rudu te su pritom udahnuli smrtonosni plin.

Prema prvim rezultatima istrage, stradali su bili u dobi između 20 i 35 godina, a smrt je nastupila zbog udisanja plina tijekom rada pod zemljom.

Vlasti zatvorile rudarsko područje

Nakon tragedije ministar Alake naredio je zatvaranje rudarskog područja obuhvaćenog licencom 11810, kojom upravlja tvrtka Solid Unit Nigeria Limited u vlasništvu Abdullaha Dan-Chine. Savezna vlada istodobno je odredila trenutačnu obustavu svih rudarskih aktivnosti na tom području dok se istraga ne dovrši.

Vlada savezne države Plateau priopćila je da postoji bojazan da bi broj žrtava mogao biti velik, ali nije iznijela konačne podatke. Potvrdili su i da su preživjeli smješteni u obližnje bolnice na liječenju. Mjesto nesreće osigurale su sigurnosne snage kako bi onemogućile daljnji pristup.

Rudarske nesreće u Nigeriji nisu rijetkost jer mnogi rudnici djeluju ilegalno, uz vrlo slabe sigurnosne standarde i bez adekvatne zaštitne opreme za radnike, javlja Reuters.