Dvije su osobe poginule nakon što se mali avion srušio na zapadu Sao Paula.

Najmanje dvije osobe su ozlijeđene.

Avion se srušio na autobus i automobile koji su se kretali cestom u naselju Bara Funda, prenosi Diario do Para.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju kako autobus gori nakon sudara, jedno od vozila u koje se zabio prilikom slijetanja.

Svjedoci su rekli da su čuli eksploziju i vidjeli veliki oblak crnog dima.

🚨🇧🇷 Plane Crash - São Paulo, Brazil



Yet another Plane Crash.



That’s 3 plane crashes I’ve reported on in the last few hours - Alaska, Philippines & now Brazil - Not Normal ‼️ pic.twitter.com/b1baYXINyD