Tragedija u Alpama: Poginuo iskusni hrvatski planinar, pao oko 200 metara niz strminu

Tragičan događaj obilježio je izlet karlovačkih planinara u Julijske Alpe. Pri usponu na Škrlaticu (2740 m), drugi najviši vrh Slovenije, smrtno je stradao iskusni karlovački planinar Robert Lemić, donedavni predsjednik Planinarskog društva Dubovac, javlja KAportal.

Prema informacijama Gorske službe spašavanja Slovenije, Lemić se prilikom spuštanja okliznuo i pao oko 200 metara niz strminu.

U dramatičnoj akciji spašavanja sudjelovalo je čak 29 pripadnika Gorskog spasilačkog saveza Slovenije (GRZS), a podignut je i helikopter. Nažalost, ozljede su bile preteške te planinaru nije bilo spasa.

Loši vremenski uvjeti otežali izvlačenje

Spašavatelji su zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta morali odgoditi izvlačenje tijela, no prema današnjoj objavi GRZS-a, operacija je ipak uspješno privedena kraju.

Duboka tuga među planinarima

Iz Planinarskog društva Dubovac izvijestili su da su svi ostali sudionici izleta fizički dobro i nitko drugi nije ozlijeđen, no svi su duboko potreseni tragedijom koja ih je zadesila.

Robert Lemić ostaje zapamćen u planinarskoj zajednici kao iskusan i predan planinar, ali i dugogodišnji entuzijast koji je svojim zalaganjem pridonio radu karlovačkog društva.