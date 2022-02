Obalna straža Louisiane traga za 32-godišnjom ženom koja je skočila s kruzera s lisicama na rukama. Žena je povezana s incidentom na kruzeru, a kada je uhvaćena i stavljena u lisice, iz nepoznatog je razloga skočila preko ograde.

Američka obalna straža nastavlja potragu za putnicom koja je skočila preko ograde kruzera Carnival Valor na krstarenju u Louisiani, javlja Daily Mail.

32-godišnja žena u trenutku skoka na rukama je imala lisice koje su joj zaštitari stavili zbog incidenta koji je izazvala u hidromasažnoj kadi.

Svjedoci su ispričali da su čuli kako je u padu udarila u čamac za spašavanje prije nego što se začuo pad u more.

JUST IN: New cell phone video shows the moments before and after a woman was held by security and jumped from a Carnival Valor balcony: https://t.co/SA68KjjVP7 pic.twitter.com/Bqf455Usnj