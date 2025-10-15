Tko su ljudi koje Hamas ubija u javnim egzekucijama? "Dali su im iznimno važnu kartu"

Maskirani pripadnici Hamasa ušli su u nekoliko četvrti Gaze i u javnim egzekucijama pogubili najmanje 33 ljudi koje su optužili za špijunažu za Izrael ili pripadnost suparničkim naoružanim grupama.

U utorak se pojavio izrazito eksplicitan video javnog pogubljenja u Gazi, dok teroristička skupina pokušava ponovno uspostaviti dominaciju nad lokalnim klanovima i bandama koje joj se protive.

Verificirani snimak, za koji je ABC NEWS Verify utvrdio da se dogodio u naselju Sabra u gradu Gazi, prikazuje nekoliko muškaraca koje su hamasovci prisilili na to da kleknu ispred okupljene gomile.

Maskirani naoružani ljudi – koji ne nose uniforme, ali imaju zelene trake za glavu povezane s vojnim krilom Hamasa – zatim pogubljuju muškarce.

"Pokret otpora izvršava smrtnu kaznu nad brojnim suradnicima i prekršiteljima zakona u gradu Gazi", objavio je Telegram račun povezan s Hamasom, dijeleći spomenuti video.

Ured Mahmouda Abbasa, šefa Palestinske uprave, osudio je ubojstva, dok je američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za novinare rekao da ga to nije previše uznemirilo.

"Da, uništili su nekoliko bandi koje su bile jako loše i ubili su nekoliko članova bande", rekao je.

Abdalhadi Alijla, palestinsko-švedski politolog i viši suradnik u Arapskoj reformskoj inicijativi, opisao je događaje kao izvansudske egzekucije i upozorio na to da u nedostatku pravosudnih institucija postoji realna opasnost da će nevini ljudi biti likvidirani, piše ABC News.

Ovo nasilje dolazi u trenutku kada Hamas nastoji ponovno uspostaviti dominaciju nad lokalnim klanovima i bandama nakon povlačenja Izraelskih obrambenih snaga iz područja Gaze kao dijela najnovijeg sporazuma o primirju.

Hamas je u reakcijama poručio da cilja suradnike i kriminalce koji su, kako tvrde, sudjelovali u pljačkama humanitarne pomoći i surađivali s protivnicima. Među njima spominju se i utjecajni klanovi, poput Doghmosha i Hellesa iz Sabre, četvrti u Gazi, a koje su već ranije bile u sukobu s Hamasom i koje su, prema nekim izvorima, imale veze s naoružanim skupinama poput ISIS-a.

Jedan od najistaknutijih klanova je Doghmosh iz područja Sabre – gdje su se dogodila najnovija pogubljenja.

ABC NEWS Verify nije uspio utvrditi točnu lokaciju ove snimke, ali prometni znak u kadru, zvuk drona ili aviona u pozadini i arapski natpis na zgradama upućuju na to da je snimljena u Gazi.

Alijla je rekao da su se spomenuti klanovi u prošlosti sukobljavali s Hamasom te da članovi klanova imaju veze s ekstremističkim skupinama poput Islamske države.

Rekao je da su obitelji poput Doghmosha i klana Helles poznate kao iznimno problematične.

"Oni uvijek žele imati moć i koordinirati s bilo kim tko je na vlasti", rekao je. Godinama postoje tvrdnje da su klanovi krali pomoć prije nego što je stigla do Palestinaca kojima je očajnički potrebna.

"Dali su Hamasu iznimno važni kartu, a to je sigurnost zajednica u Gazi", rekao je Alijla.

Prvo što su učinili bilo je ubojstvo desetaka suradnika tih klanova koji su pljačkali pomoć.

BBC News, pozivajući se na lokalne izvore, izvijestio je da je Hamas pozvao tisuće pripadnika svojih sigurnosnih snaga kako bi ponovno uspostavio kontrolu nad područjima.

Alijla ne vjeruje da će se Hamas razoružati, kako je predviđeno mirovnim sporazumom Donalda Trumpa od 20 točaka.

"Ako se oni ne razoružaju, mi ćemo razoružati njih i to će se dogoditi brzo i možda nasilno", rekao je Trump. Hamas se nije javno obvezao položiti oružje.