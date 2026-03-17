UZNEMIRUJUĆE Pljušte kazne na granici: Jedan pao zbog novca, drugom su otvorili prtljažnik - dočekao ih šokantan prizor

Na graničnom prijelazu Stara Gradiška carinski službenici u dva su odvojena slučaja otkrili ozbiljna kršenja propisa pri ulasku u Europsku uniju. Jedan putnik nije prijavio više od 33 tisuće konvertibilnih maraka, dok je kod drugog u prtljažniku pronađena sirova koža s glavom mrkog medvjeda.

Prvi slučaj zabilježen je 14. ožujka 2026. godine, kada je državljanin Srbije, vozeći automobil bosanskohercegovačkih registracija, pokušao ući u carinsko područje Europske unije bez prijave gotovine.

Kod njega je pronađeno 33.450 konvertibilnih maraka, koje nije prijavio ni pisanim putem ni elektronički, kako nalažu propisi. Zbog toga mu je izdan prekršajni nalog prema Zakonu o deviznom poslovanju te mu je izrečena novčana kazna od 5.100 eura.

Carinska uprava pritom ponovno upozorava da svi putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije moraju prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost tog iznosa u drugim valutama.

Dan poslije, 15. ožujka 2026. godine, uslijedio je još neobičniji slučaj. Državljanin Srbije, koji je na granicu stigao osobnim vozilom austrijskih registracija, nije podnio carinsku deklaraciju za robu čiji je unos zabranjen ili strogo reguliran.

Pregledom vozila carinici su u prtljažniku pronašli sirovu kožu s glavom mrkog medvjeda, što se smatra primjerkom zaštićene vrste.

Zbog prekršaja iz Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama kažnjen je s 1.500 eura, a pronađena roba mu je oduzeta.

Iz Carinske uprave još jednom podsjećaju putnike da za unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta vrijede stroga pravila te da nepoštivanje propisa može završiti visokim kaznama i oduzimanjem robe.