Tijelo bebe pronađeno među hrpom smeća: Bila je živa kad je ostavljena

Mrtva beba pronađena je u smeću u centru za recikliranje u njemačkom Bremenu. Obdukcijom, čiji je nalaz u srijedu objavilo državno odvjetništvo, ustanovljeno je da je beba rođena živa.

Djevojčica je imala otprilike dva dana i još je bila živa kada je ostavljena tamo, piše Die Presse. Bebu je u utorak ujutro otkrio zaposlenik tvrtke za odvoz otpada dok je sortirao građevinski otpad u području luke Bremen.

Dijete je teško ozlijeđeno i umrlo je od zadobivenih ozljeda. Kako i zašto je dojenče ozlijeđeno još uvijek nije jasno. Uvjeti skladištenja u građevinskom otpadu i rukovanje otpadom također bi mogli igrati ulogu, rekao je glasnogovornik ureda javnog tužitelja.

Gdje je dijete ostavljeno i kako je završilo u centru za recikliranje i dalje se ne zna. Nije se moglo isključiti da je djevojčica u centar za recikliranje stigla prijevozom građevinskog otpada. Identitet djeteta također je nepoznat, kao i identitet i podrijetlo roditelja.