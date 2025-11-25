Poljoprivrednici su u sve većim problemima, a pogled na deklaracije otkriva poraznu činjenicu

Hrana je strateški imperativ svake suvremene države. No, Hrvati sve manje jedu vlastitu hranu. Nismo samodostatni u proizvodnji voća, povrća niti mesa.

Nakon udara afričke svinjske kuge, postotak vlastite proizvodnje hrane još je gori.

Za hranu će Hrvati izdvojiti novac, jesti se mora, ali pažljivo se bira i kupuje. Ne rasipaju se euri, a na tržnici će se još naći domaći proizvodi, ali u trgovinama, samo jedan pogled na deklaracije otkriva poraznu činjenicu.

Svinjetina je iz Nizozemske, brašno iz Italije, krumpir iz Egipta. Hrvatska je proizvodnja hrane, govore poljoprivrednici, na koljenima.

U proizvodnji voća nismo samodostatni. Proizvodimo tek 41% za vlastite potrebe.

