Poljoprivrednici su u sve većim problemima, a pogled na deklaracije otkriva poraznu činjenicu

Za hranu će Hrvati izdvojiti novac, jesti se mora, ali pažljivo se bira i kupuje. Ne rasipaju se euri, a na tržnici će se još naći domaći proizvodi, ali u trgovinama, samo jedan pogled na deklaracije otkriva poraznu činjenicu.
Svinjetina je iz Nizozemske, brašno iz Italije, krumpir iz Egipta. Hrvatska je proizvodnja hrane, govore poljoprivrednici, na koljenima.
U proizvodnji voća nismo samodostatni. Proizvodimo tek 41% za vlastite potrebe.
