Tempirana bomba usred Mediterana: Napušteni ruski tanker prijeti ekološkom katastrofom

Pomorske vlasti upozorile su pomorce da se drže podalje od ruskog tankera bez posade koji već danima pluta između Italije i Malte nakon navodnog napada dronom, što je potaknulo strah od moguće ekološke katastrofe.

Snimke nadzorne kamere iz zraka prikazuju pocrnjeli, oštećeni brod koji se naginje na jednu stranu. Na njegovoj lijevoj strani vidljiva je velika pukotina, dok se oko trupa širi nepoznata tvar.

Tanker pod ruskom zastavom Arctic Metagaz, prema talijanskim vlastima, prevozi oko 900 tona dizelskog goriva i više od 60.000 tona ukapljenog prirodnog plina, koji se i dalje nalazi u netaknutom dijelu trupa.

Riječ je, kako se navodi, o dijelu takozvane ruske flote u sjeni – zastarjelih tankera koji unatoč zapadnim sankcijama uvedenima nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine tajno transportiraju rusku naftu diljem svijeta, piše CNN.

Brod dug 277 metara isplovio je iz Murmanska i bio na putu prema Egiptu, pokazuju podaci stranice Vessel Finder. No, 3. ožujka u ranim jutarnjim satima, prema ruskom ministarstvu vanjskih poslova, napadnut je pomorskim i zračnim dronovima u međunarodnim vodama središnjeg Sredozemlja, jugoistočno od Malte.

Nakon izbijanja požara svih 30 članova posade napustilo je brod, pri čemu su neki zadobili opekline. Spasila ih je libijska obalna straža u suradnji s ruskim veleposlanstvom u Libiji i prevezla u Bengazi. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova incident je nazvala terorističkim činom.

Ruski tanker

Rusko ministarstvo prometa za napad je optužilo ukrajinske pomorske dronove, dok se Ukrajina o navodima nije oglasila. Zaharova je dodatno poručila kako je riječ o flagrantnom kršenju međunarodnog prava te kritizirala izostanak reakcije europskih država.

Iako se tanker nalazi u međunarodnim vodama, talijanske vlasti strahuju da bi promjena vjetra mogla brod približiti njihovoj obali. Zbog toga je u petak održan izvanredni sastanak na kojem su sudjelovali ključni ministri i premijerka Giorgia Meloni.

Sudionici sastanka zaključili su da brod ne može sigurno pristati u talijanskoj luci i nazvali su ga tempiranom bombom. Pretpostavlja se da se na brodu više nitko ne nalazi te da je potpuno izgubio pogon i upravljivost.

Meloni je nakon sastanka izjavila da je Italija u stalnom kontaktu s Maltom te da obje zemlje pomno prate situaciju. U međuvremenu su i Italija i Malta na teren poslale remorkere i opremu za sprječavanje onečišćenja, spremne za intervenciju.

Prema posljednjim informacijama, tanker se u nedjelju nalazio oko 20 nautičkih milja od otoka Linosa, dijela sicilijanskog arhipelaga kojem pripada i Lampedusa.

Odgovornost za spašavanje formalno snosi ruski vlasnik broda, tvrtka LLC SMP Techmanagement, no zasad nije potvrđeno da je uspostavljen kontakt s nadležnim vlastima.

Ruski tanker Foto: Afp

Malta je angažirala specijalizirani tim koji treba procijeniti može li se tanker sigurno odvući u luku ili će ga biti potrebno potopiti. Talijanska obalna straža nije potvrdila razmatra li se opcija odvlačenja broda na dublje more.

Svjetski fond za prirodu (WWF) upozorio je na ozbiljne rizike za okoliš, osobito ako bi tanker potonuo s izuzetno opasnim teretom.

"Moguće izlijevanje moglo bi izazvati požare, stvaranje kriogenih oblaka smrtonosnih za morski život te dugotrajno onečišćenje mora i zraka", poručili su iz WWF-a.

Područje u kojem tanker pluta jedno je od ekološki najosjetljivijih u Sredozemlju, s velikom bioraznolikošću i brojnim zaštićenim vrstama. Njime migriraju i komercijalno važne vrste poput plavorepne tune i sabljarke.

Ruski tanker Foto: Afp

"Rizik za okoliš iznimno je visok i potencijalno nepovratan, s ozbiljnim posljedicama za gospodarstvo Pelagijskih otoka, koje ovisi o ribarstvu i turizmu", upozoravaju iz WWF-a.

Zbrku je dodatno izazvala libijska lučka uprava koja je odmah nakon incidenta pogrešno izvijestila da je tanker potonuo nakon eksplozija i požara. Tek nekoliko dana kasnije malteške su vlasti locirale brod i obavijestile Italiju.

Obje zemlje potom su izdale upozorenje svim plovilima da održavaju udaljenost od najmanje pet nautičkih milja od oštećenog tankera.