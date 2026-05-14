Sastali se Trump i Xi, kineski predsjednik upozorio: "SAD i Kina moraju izbjeći Tukididovu zamku"

Kineski predsjednik Xi Jinping primio je u četvrtak američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu uz službenu vojnu ceremoniju dobrodošlice, dok dvije sile nastoje stabilizirati odnose nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti.

Televizijske snimke prikazale su dvojicu čelnika kako se srdačno rukuju ispred Velike dvorane naroda u središtu kineske prijestolnice, nakon čega su pozdravili članove izaslanstava i prošli pokraj počasnog vojnog postroja.

Trump je pritom pozdravio djecu koja su mahala američkim zastavicama i nosila cvijeće.

S Trumpom su i američki vodeći poslovni ljudi, među njima izvršni direktor Applea Tim Cook i osnivač Tesle Elon Musk, kao i američki ministar financija Scott Bessent te državni tajnik Marco Rubio.

Trump i Xi posljednji su se put sastali krajem listopada uoči samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Južnoj Koreji, kada su dogovorili privremeno smirivanje carinskog spora između dviju zemalja.

Očekuje se da će trgovinski odnosi biti jedna od glavnih tema razgovora u Pekingu, uz kineske kritike američke potpore Tajvanu te američku zabrinutost zbog kineskih odnosa s Iranom.

"Odnosi su prevažni da bi propali"

Neposredno prije početka sastanka kineska državna novinska agencija Xinhua pozvala je na stabilne odnose između Pekinga i Washingtona, ocijenivši da su odnosi dviju najvećih svjetskih ekonomija "prevažni da bi propali".

Bilateralni susret dvojice šefova svjetskih sila potrajao je dulje od očekivanog - pola sata - oko dva sata i 15 minuta, a održan je iza zatvorenih vrata. Jinping se sastao i s čelnicima vodećih američkih tvrtki te je u razgovoru poručio da će se kineska vrata za američke tvrtke samo još šire otvarati, dodavši da ih u zemlji čekaju sve veće poslovne mogućnosti. Naglasio je i da su američke kompanije duboko utkane u kineski gospodarski rast, što je donijelo obostranu korist.

Peking, kako je rekao, pozdravlja jačanje međusobne suradnje sa Sjedinjenim Državama, prenosi kineska državna agencija Xinhua, koja piše i da je Jinping tijekom razgovora s Trumpom pokrenuo osjetljivu temu Tajvana, koju je nazvao "najvažnijim pitanjem" u odnosima dviju zemalja.

Prema Xijevim riječima, ispravno postupanje u vezi s tim pitanjem omogućuje stabilnost odnosa Kine i SAD-a: "Ako se njime, međutim, ne bude ispravno upravljalo, dvije bi se zemlje mogle sukobiti ili čak doći u konflikt, što bi cjelokupne kinesko-američke odnose gurnulo u vrlo opasnu situaciju."

Tukiddova zamka

Izražavajući optimizam na početku samita, Trump je Xiju poručio: "Čast mi je biti s vama. Čast mi je biti vaš prijatelj, a odnosi Kine i SAD-a bit će bolji no ikad." Ustvrdio je i kako će dvije zemlje "zajedno imati fantastičnu budućnost".

Također je rekao da se nekim "ljudima ne sviđa" kada Xija naziva "velikim vođom", ali da ga to neće spriječiti. "Svima to govorim. Vi ste veliki vođa. Nekim se ljudima ponekad ne sviđa što to kažem, ali ja to svejedno govorim jer je to istina."

Kineski predsjednik rekao je da SAD i Kina moraju izbjeći Tukididovu zamku. Privuklo je to pozornost mnogih, a riječ je o pojmu starom 2500 godina, koji se sve češće spominje u globalnoj politici.

Tukididova zamka izraz je u međunarodnim odnosima koji opisuje opasnost od rata između postojeće velike sile i nove sile koja joj prijeti preuzimanjem dominacije. Naziv dolazi od starogrčkog povjesničara Thucydides, koji je pisao o Peloponeskom ratu između Atene i Sparte. Njegova poznata teza glasi da je “uspon Atene i strah koji je to izazvalo u Sparti učinio rat neizbježnim”.

Danas se taj izraz najčešće koristi za odnos SAD-a i Kine: SAD je postojeća dominantna sila, Kina je sila u usponu. Kad političari kažu da žele “izbjeći Tukididovu zamku”, misle da žele spriječiti da rivalstvo između dvije supersile preraste u otvoreni sukob ili rat.