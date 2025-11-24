Švedski vozač kamiona hvali našu zemlju: "Prošle godine vozio sam kroz Hrvatsku i cesta je postala tako skliska da sam se pitao hoću li se izvući"

Björn Åbrodd iz Kävlingea već 34 godine vozi kamion. Svakodnevno na cesti promatra posljedice zimskih uvjeta, a tijekom dana sluša vijesti o brojnim nesrećama koje se događaju na snijegom prekrivenim cestama. Kaže da ga ljuti što policija i Švedska uprava za promet krivnju prebacuju na vozače i prijevozničke tvrtke.

Prema njegovim riječima, odgovornost se često pogrešno pripisuje profesionalnim vozačima. Dok oni satima voze u teškim uvjetima i riskiraju vlastite živote, javne institucije tvrde da su oni problem. Među kritikama se često ističe da prijevozničke tvrtke ne koriste odgovarajuće zimske gume, što Björn odbacuje.

Navodi da se sva vozila u Švedskoj opremaju zimskim gumama u listopadu te dodaje da i strani prijevoznici dolaze u zemlju s kvalitetnom opremom. Podsjeća i na svoje iskustvo vožnje u Hrvatskoj, Austriji i Italiji, gdje su zime često oštrije od švedskih.

Björn smatra da je ovotjedni prometni kaos bio očekivan i da se mogao spriječiti jednostavnom mjerom: redovitijim posipanjem cesta solju. Tvrdi da je tijekom vožnje duge 600 do 700 kilometara naišao na svega nekoliko kamiona za sol i ralica, što smatra nedopustivim. Švedska uprava za promet na svojoj internetskoj stranici navodi da se ceste sole tek kada nijedna druga metoda ne daje rezultate, ali Björn smatra da je takav pristup opasan.

Björn se prisjetio i svoje prošlogodišnje vožnje u Hrvatskoj. Na skliskoj cesti doslovno se poskliznuo pri izlasku iz vozila, no situacija se brzo promijenila.

"Prošle godine vozio sam kroz Hrvatsku i cesta je postala tako skliska da sam se počeo pitati hoću li se izvući. Morao sam stati sa strane. Onda je došao kamion i posuo sol po cesti. Čistu sol. Pola sata kasnije cesta bila je mokra, više uopće nije bilo leda", ispričao je, piše Expressen.

Podsjetio je i na prošlogodišnju smrtonosnu nesreću na autocesti E22, tvrdeći da je do nje dijelom došlo zato što se posipavanje solju nije aktiviralo na vrijeme. Kaže da takvi propusti vozače stavljaju u situacije u kojima ne znaju hoće li se navečer vratiti kući svojim obiteljima.

Švedska uprava za promet naglašava da sol ima negativne učinke na okoliš, uključujući štetne posljedice za vegetaciju, vodu u blizini cesta i povećanu koroziju vozila. Björn uzvraća da je sigurnost na cestama važnija od ekoloških briga te da se mora postaviti pitanje što je u kriznim situacijama prioritet: okoliš ili ljudski život.

Dodaje da neki njegovi kolege više ne žele voziti u Švedskoj tijekom zime i radije bi vožnju nastavili u toplijim zemljama poput Španjolske ili Francuske, gdje je, kako kaže, sklisko također problem, ali se s njim bore učinkovitije.

Dodaje i da komentari policije o prebliskim razmacima među vozilima nisu uvijek realni. Ako se vozači u prevelikoj mjeri udaljavaju jedni od drugih, postavlja se pitanje kako bi se uopće mogli zaustaviti na uzbrdici kada ceste nisu očišćene. Prema njegovu mišljenju, to je još jedan dokaz da je glavni problem nedovoljno održavanje, a ne ponašanje vozača.