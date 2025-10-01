Koriste ih za brutalne napade: "Nakon zločina one idu u šoping"

Bande u Švedskoj regrutiraju tinejdžerice kako bi ubijale i sakatile članove suparničkih bandi Molotovljevim koktelima.

U pokušaju da izbjegnu švedsku policiju, kriminalci koriste društvene mreže nudeći djevojkama od samo 15 godina novac kako bi izvršavale krvave zadatke, otkrila je istraga Telegrapha.

Olivija (17) snimljena je nadzornom kamerom kako predaje vrećicu s eksplozivnim materijalom koji se naziva "napalm". Ona je angažirana za izradu i dostavu zapaljive bombe i podmetanje požara u kući člana suparničke bande. Olivijin slučaj bio je samo jedan od stotina u 2024. godini u kojima su tinejdžerice u dobi od 15 i više godina optužene za ubojstvo, ubojstvo iz nehaja ili druga nasilna kaznena djela povezana s bandama. No, švedski istražitelji kažu da su stvarni razmjeri korištenja "dječjih vojnika" vjerojatno puno veći.

Napadačice poput Olivije u Švedskoj su poznate kao "zelene žene" jer bande vjeruju da su tinejdžerice manje sumnjive prilikom kupnje i skladištenja materijala za molotovljeve bombe nego muškarci.

Stručnjak koji je intervjuirao više tinejdžerskih članova bande, rekao je da su sve više tražili "mlade, plavokose, tipične" švedske djevojke za izvršavanje brutalnih napada.

Eksplozija u Švedskoj Foto: Profimedia

Radi se o novoj taktici bandi, budući da su prije toga za napade koristili siromašne ili dječake u ranjivoj situaciji, kao što su mentalno hendikepirani. Smatrali su da je njima lako manipulirati.

Telegraph doznaje da neke djevojke prihvaćaju visokorizične ugovore kako bi se natjecale za više rukovodeće pozicije unutar bandi kojima dominiraju muškarci, što je izopačena zrcalna slika izazova s ​​kojima se žene suočavaju u korporativnom svijetu. Druge djevojke krvavi novac koriste za luksuznu odjeću i torbice.



Lisa dos Santos, švedska tužiteljica koja je vodila mnoge slučajeve dječjih vojnika, rekla je da ju je duboko uznemirio porast broja djevojčica koje djeluju u biti kao mlade ubojice ili suučesnice u ubojstvu.

"One [bande] ih zovu Zelene dame, zelene kao novakinje, jer ih policija u početku nije gledala na isti način kao muškarce", rekla je. "Policija je sada svjesna da djevojke sudjeluju, ali mislim da im je i dalje lakše proći ispod radara."

Dos Santos rekla je da djevojke izvršavaju ugovore bande jer mogu biti vrlo unosni, a neka izvješća sugeriraju da se za atentat nudi čak 150.000 kruna (gotovo 15.000 eura).

"Mislim da dijele ovu fascinaciju ekskluzivnim načinom života, skupim nakitom, torbama, odjećom. Vidjeli smo obrazac gdje nakon sudjelovanja u zločinu idu u kupovinu", rekla je gđa Dos Santos.

Iako kriminal bandi nije ništa novo u Švedskoj, koja ima jednu od najgorih stopa kriminala vatrenim oružjem u Europi, korištenje djece šokiralo je prosperitetnu nordijsku državu, koja se nekada smatrala oličenjem europskog mira i stabilnosti.