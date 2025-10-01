Obavijesti Foto Video Pretražite
Koriste ih za brutalne napade: "Nakon zločina one idu u šoping"

Piše V. S., 01. listopada 2025. @ 10:06 komentari
Švedska policija, ilustracija
Švedska policija, ilustracija Foto: Afp
Bogata skandinavska država bori se s valom nasilja povezanog s bandama. No, suočavaju se i s teškim izazovima jer kriminalci za svoje ubilačke napade koriste "djecu vojnike".
  1. Policija kod zračne luke
    Novi incident

    Dronovi kod zračne luke, vidjelo ih se iz kontrolnog tornja: Policija na nogama
  2. Vršnjačko nasilje
    Roditelji na nogama

    Učenik ključem napao više dječaka: "Posvuda je bilo krvi, više nećemo slati djecu u školu"
  3. Ilustracija
    Opći kaos u susjedstvu

    VIDEO Gošća na svadbi udarila mladenku, stradao i mladoženja, a kad je stigla hitna, više nije bilo pomoći
Drama u obiteljskoj kući: Muškarac nasrnuo na ženu, stigli policajci
Primijenili sredstva prisile
Drama nadomak Zagreba: Policija pozvana zbog nasilja, muškarac se zabarikadirao u garažu
U Poljskoj pronađen sumnjivi dron
ISTRAŽUJE SE
Sumnjivi dron pronađen u polju u Poljskoj: Vojska istražuje kako je tamo dospio
Zbog povrede prava djeteta podignuta optužnica protiv Josipa Dabre
Oglasio se DORH
Podignuta optužnica protiv Josipa Dabre: Ovo su detalji
Od danas važna promjena za građane: Državna tvrtka poslala upozorenje
Niske temperature
Od danas velika promjena za građane: Poslano važno upozorenje korisnicima
Vozač umro u bolnici nakon nesreće kod benzinske postaje u Varaždinu
Varaždin
Strašna nesreća kod benzinske postaje završila tragično: Vozač preminuo u bolnici, ozlijeđene tri osobe
Švedske bande regrutiraju tinejdžerice za napade na suparničke bande
ZELENE ŽENE
Koriste ih za brutalne napade: "Nakon zločina one idu u šoping"
Dron kod zračne luke europske zemlje: Bio je u blizini kontrolnog tornja
Novi incident
Dronovi kod zračne luke, vidjelo ih se iz kontrolnog tornja: Policija na nogama
Učenik ključem od romobila napao više dječaka: "Posvuda je bilo krvi, više nećemo slati djecu u školu"
Roditelji na nogama
Učenik ključem napao više dječaka: "Posvuda je bilo krvi, više nećemo slati djecu u školu"
Gošća na svadbi napala mladenku
Opći kaos u susjedstvu
VIDEO Gošća na svadbi udarila mladenku, stradao i mladoženja, a kad je stigla hitna, više nije bilo pomoći
Podižu se limiti kazni koji se mogu pokriti plaćanjem pola iznosa na licu mjesta
Stižu promjene
Nove pogodnosti za prometne prekršitelje: "Šalje se loša poruka vozačima"
Završena najveća eutanazija svinja u povijesti Hrvatske
NEMA MIRA
Završena najveća eutanazija svinja u povijesti Hrvatske: "Nastao je novi problem..."
Talijanska premijerka pozvala humanitarnu flotilu za Gazu da se zaustavi
VIŠE OD 40 PLOVILA
Meloni poslala upozorenje humanitarnoj flotili koja plovi za Gazu: "Odmah prekinite misiju"
vijesti
Učenik ključem od romobila napao više dječaka: "Posvuda je bilo krvi, više nećemo slati djecu u školu"
Roditelji na nogama
Učenik ključem napao više dječaka: "Posvuda je bilo krvi, više nećemo slati djecu u školu"
Dron kod zračne luke europske zemlje: Bio je u blizini kontrolnog tornja
Novi incident
Dronovi kod zračne luke, vidjelo ih se iz kontrolnog tornja: Policija na nogama
Gošća na svadbi napala mladenku
Opći kaos u susjedstvu
VIDEO Gošća na svadbi udarila mladenku, stradao i mladoženja, a kad je stigla hitna, više nije bilo pomoći
show
Kate Middleton na sitotisku
ide joj od ruke!
Njezin zadatak je iznenadio sve - Kate Middleton dokazala da i ovo zna!
Ella Dvornik ima novi automobil
"upgrade"
Ella Dvornik ima novi auto? Pokazala vozilo koje vrijedi pravo bogatstvo
I tri godine nakon skandala Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik i dalje uživaju u svojoj ljubavi
''a do tog dana...''
Naš pjevač o teškoj borbi iz koje je izašao kao pobjednik: ''Sam sam se sastavio!''
zdravlje
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
podijelio je na društvenim mrežama
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
Šokantni nalazi: Polovica srčanih udara kod žena mlađih od 65 godina nema veze s kolesterolom!
Novo 15-godišnje istraživanje
Šokantni nalazi: Polovica srčanih udara kod žena mlađih od 65 godina nema veze s kolesterolom!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Urnebesno
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
Urnebesno
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
tech
Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan
To ne zvuči dobro
Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
"Temelji su postavljeni"
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
VIDEO Brutalna golčina Oršića Bayernu! Zaledio je Manuela Neuera!
ma majstor!
VIDEO Brutalna golčina Mislava Oršića velikom Bayernu! Zaledio je Manuela Neuera!
La Liga: Oviedo preokretom pobijedio Valenciju na Mestalli, Brekao bio u prvih 11
Totalni preokret
VIDEO Luda utakmica na kultnom stadionu: Domaćini u 75. imali penal za 2:0 pa - izgubili!
U prometnoj nesreći kod Mostara teško ozlijeđen Damir Beljo: Jedan mladić se bori za život
uh, strašno!
Beljo se oglasio nakon teške prometne nesreće: "Pomolite se za njega, neka Isus učini čudo"
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
MasterChef: Endrina će odlukom iznenaditi žiri! Što biste vi odlučili da ste na njezinom mjestu?
NOVI IZAZOV
Endrina će odlukom iznenaditi žiri! Što biste vi odlučili da ste na njezinom mjestu?
U dobru i zlu: Milan Štrljić ulazi u hit seriju ''U dobru i zlu''
U DOBRU I ZLU
Milan Štrljić ulazi u hit seriju ''U dobru i zlu''
putovanja
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Panos na Velebitu
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
Tjedni jelovnik
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Jedna od najvećih europskih kompanija otpušta 4000 radnika, a floti će nadodati 230 novih zrakoplova
Borba s troškovima
Jedna od najvećih europskih kompanija otpušta 4000 radnika, a floti će nadodati 230 novih zrakoplova
lifestyle
Samantha 17:Legendarni ruž osamdesetih
KULTNI RUŽ
Nosile su ga generacije, a pamtimo ga i danas: Kako je ruž nijanse Samantha 17 ušao u legendu?
Stan u Čitluku koji očarava detaljima i minimalizmom
inspiracija iz čitluka
Pogledajte Vanjin stan koji je toliko topao i ugodan. Ni ova ga hladna boja u tome nije spriječila
Jane Fonda u zlatnoj haljini na L'Oréal Paris reviji u sklopu Tjedna mode u Parizu
Stav i samopouzdanje
Žena je čudo! Jane Fonda u 88-oj godini pokorila modnu pistu u haljini za božice
sve
Samantha 17:Legendarni ruž osamdesetih
KULTNI RUŽ
Nosile su ga generacije, a pamtimo ga i danas: Kako je ruž nijanse Samantha 17 ušao u legendu?
VIDEO Brutalna golčina Oršića Bayernu! Zaledio je Manuela Neuera!
ma majstor!
VIDEO Brutalna golčina Mislava Oršića velikom Bayernu! Zaledio je Manuela Neuera!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
 
