Tko će najviše profitirati u Venezueli? Glavni kupac na gubitku, a jedno ime se ističe

Američki predsjednik sutra bi se trebao sastati sa predstavnicima američkih naftnih kompanija na temu Venezuele. Čini se kako je nafta ključni lajtmotiv svega što se tamo događa.

Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu. One iznose oko tristo milijardi barela, odnosno Venezuela ima više nafte nego Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt - zajedno. Petina cjelokupnih svjetskih otkrivenih rezervi nalazi se tamo.

Dnevni urednik Nove TV, Marko Biočina, istražio je koliko ona vrijedi.

Objasnio je da nafta iz Venezuele pripada u skup težih i kiselijih vrsta nafte - prerada je kompliciranija i daje manje vrijednih derivata. Zato se nafta iz Venezuele prodaje po osjetno nižoj cijeni od najvažnijih svjetskih vrsta nafte. Zadnjih godina taj popust iznosi oko 15 dolara po barelu. No, čak i uz takvu cijenu, vrijednost venezuelanske nafte mjeri su u tisućama milijardi dolara. Kad se izvuče iz zemlje.

Marko Biočina - 1 Foto: DNEVNIK.hr

I tu je sad ključni problem. Proizvodnja nafte u Venezueli u posljednjih četvrt stoljeća se urušila - iznosi tek trećinu nekadašnje. Uvelike to je posljedica sankcija, ali i tehnološkog zaostajanja nastalog nakon što je tamošnja naftna industrija nacionalizirana. Dolazak novih ulagača omogućio bi rast proizvodnje, Venezuela bi mogla više korisititi svoje rudno bogatstvo i to je svakako dobro.

"Nisam siguran koliko je dobro za okoliš, ali to je druga priča", rekao je Biočina.

Najveći dobitnici i gubitnici

Takav razvoj događaja ne odgovara onima koji su dosad po jeftinoj cijeni kupovali naftu iz Venezuele. A glavni kupac bila je Kina. Kina je godinama zapravo na taj način financirala Madurov režim, posuđivao se novac Venezueli, koja je to vraćala isporukama nafte. No, kako je proizvodnja padala, a financijske potrebe režima bile sve veće, dug je rastao. On se trenutno procjenjuje na između 16 i 18 milijardi dolara. Promjene u Venezueli čine povrat tog novca neizvjesnim. A i brojne kineske rafinerije, koje su tehnološki prilagođene teškoj nafti iz venezuele, morat će kupovati skuplju alternativu.

Marko Biočina - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Na zaradu u budućnosti mogu računati sve one američke kompanije koje dobiju pristup venezuelanskim rezervama. Ali zanimljivo, jedan čovjek je već zaradio. Njegovo ime je Paul Singer i vlasnik je investicijskog fonda Elliot Menadžment. U europi je najpoznatiji po tome što je bio vlasnik nogometnog kluba AC Milan.

On je prije tek mjesec dana na sudskoj dražbi u Sjedinjenim državama kupio lokalnu naftnu kompaniju Citgo. Ta kompanija ima tri rafinerije, tisuće benzinskih postaja, a ranije je bila u vlasništvu Venezuele.

Njezine rafinerije su prilagođene da procesiraju naftu iz Venezuele, ali zbog sankcija već godinama kupuju skuplje alternativne vrste. Sad više neće trebati. Singer je tvrtku platio oko 6 milijardi dolara, a stručnjaci procjenjuju da bi joj realna vrijednost uz pristup nafti iz venezuele mogla biti i dvostruko veća. Treba napomenuti da je Singer bio veliki donator kampanji Donalda Trumpa, donirao mu je milijune dolara.