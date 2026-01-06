Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Analiza Dnevnika Nove TV

Tko će najviše profitirati u Venezueli? Glavni kupac na gubitku, a jedno ime se ističe

Piše Marko Biočina/DNEVNIK.hr, 06. siječnja 2026. @ 19:55 komentari
Marko Biočina - 4
Marko Biočina - 4 Foto: DNEVNIK.hr
Još nije jasno koliki će utjecaj u upravljanju nad Venezuelom imati SAD, ali je Trump već najavio svoje želje za naftnu industriju.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    višednevna potraga

    Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
  2. Papa Lav označio kraj Svete godine
    Papa poslao važnu poruku

    Zatvorena posebna vrata u Vatikanu, a dogodio se i rijedak slučaj kakav je zadnji put viđen prije 300 godina
  3. Milorad Pupovac - 1
    poruke iz Srbije

    Vučić optužio Hrvatsku za urotu pa najavio naoružavanje, Pupovac: "Ne može se krivnja samo prebacivati na drugog"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Izvanredno stanje u susjedstvu: Cijela regija pod alarmom zbog poplava
brojni poremećaji
Cijela regija pod alarmom zbog poplava! Evakuirane obitelji, voda ušla u kuće, odsječene ceste...
Trump republikancima: Ako ne pobijedimo na međuizborima, opozvat će me
"morate pobijediti"
Trumpovo upozorenje: "Ako se ovo dogodi, opozvat će me"
Slovenci ukinuli vinjetu na dionici Škofije - Kopar
MALA DIONICA
Vozači dijela Hrvatske godinama su čekali ovu vijest: "Trebali su to odavno..."
Venezuelanska nafta mijenja geopolitičku igru - jedan čovjek već izlazi kao dobitnik
Analiza Dnevnika Nove TV
Tko će najviše profitirati u Venezueli? Glavni kupac na gubitku, a jedno ime se ističe
Nestašica lijeka za gripu: Liječnici upozoravaju na novi val
Sezona gripe
Nestašica lijeka, a tek se očekuje vrhunac zaraze: Evo na što upozoravaju liječnici
Metorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
zimski uvjeti
Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
višednevna potraga
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Vučić optužio Hrvatsku za urotu pa najavio naoružavanje, Pupovac: "Ne može se krivnja samo prebacivati na drugog..."
poruke iz Srbije
Vučić optužio Hrvatsku za urotu pa najavio naoružavanje, Pupovac: "Ne može se krivnja samo prebacivati na drugog"
Papa Lav zatvorio Svetu godinu Katoličke Crkve i pozvao na ljubaznost prema strancima
Papa poslao važnu poruku
Zatvorena posebna vrata u Vatikanu, a dogodio se i rijedak slučaj kakav je zadnji put viđen prije 300 godina
Hrvati na Sokotri ne mogu kući: Sukobi u Jemenu zatvorili zračni promet
ESKALACIJA
Razbuktali se sukobi, na otoku blokirano više od 400 turista, među njima šestero Hrvata
Čovjek u Njemačkoj čistio snijeg i pronašao mrtvog čovjeka
šokantno
Čistio snijeg ispred kuće i otkopao mrtvog čovjeka!
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
STRAVA NA RIJECI
Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
višednevna potraga
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Hrvati na Sokotri ne mogu kući: Sukobi u Jemenu zatvorili zračni promet
ESKALACIJA
Razbuktali se sukobi, na otoku blokirano više od 400 turista, među njima šestero Hrvata
Olujni vjetar, snježni zapusi i moguće poplave, crveno upozorenje za sjeverni Jadran
zimski prodor
U dijelovima zemlje i do pola metra snijega! Za jednu regiju izdano crveno upozorenje, moguće i bujične poplave
show
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot?
bila je skromni, ribarski dom
Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot? Kupila ju je bez struje i vode pa pretvorila u pravu oazu
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Neugodan probavni problem
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
zabava
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Zimske radosti
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Pokažite što znate!
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
tech
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Promjena taktike
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Upozorenje znanstvenika
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Hoće li se oporaviti?
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
sport
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
dok čeka livija
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Nije mu bilo spasa
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Transferi: Cijena Branimira Mlačića mogla bi narasti do 8 milijuna eura
Cure novi detalji
Na Poljudu spremaju veliki transfer? Spominje se španjolska veza i cifra od 8 milijuna eura
tv
Daleki grad: Obična se šetnja pretvorila u tragediju
DALEKI GRAD
Daleki grad: Obična se šetnja pretvorila u tragediju
Tajne prošlosti: Traži odgovore - hoće li mu poći za rukom?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Traži odgovore - hoće li mu poći za rukom?
Daleki grad: Problemi se nižu, ali ništa ih neće razdvojiti
DALEKI GRAD
Problemi se nižu, ali ništa ih neće razdvojiti
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Važna poruka
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Put u bezdan... ili barem do čistilišta: Bunar svetog Patrika u Orvietu
Remek-djelo
Put u bezdan... ili barem do čistilišta: Bunar svetog Patrika kroz koji bi papa pobjegao u slučaju opasnosti
novac
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Manje gužve
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
nedovoljno transparentna
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
lifestyle
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
I kultna torba
Severina: Ukrašene traperice uz koje su i obične ravne cipele dovoljne za fenomenalnu kombinaciju
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Sjajno se sredila!
Prva minica zagrebačke špice: Najbolji dokaz da minjak funkcionira i u besprijekorno elegantnom izdanju
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
sve
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
I kultna torba
Severina: Ukrašene traperice uz koje su i obične ravne cipele dovoljne za fenomenalnu kombinaciju
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Sjajno se sredila!
Prva minica zagrebačke špice: Najbolji dokaz da minjak funkcionira i u besprijekorno elegantnom izdanju
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene