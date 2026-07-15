Posvađale se pa susjedu polila opasnom kiselinom

Dvadesetogodišnja djevojka ozlijeđena je u Vršcu u Srbiji nakon što ju je susjeda tijekom svađe polila kiselinom, a zatim napala drvenom palicom.

Prema pisanju Blica, incident se dogodio u ulici u kojoj obje žene žive. Nakon verbalnog sukoba osumnjičena je otišla kući po sredstvo za čišćenje toaleta koje sadrži kiselinu te njime polila 20-godišnjakinju.

Kada se djevojka pokušala obraniti, osumnjičena ju je napala drvenom palicom.

Djevojka je zadobila lakše tjelesne ozljede, a na mjesto događaja ubrzo je stigla policija.

Osumnjičena je privedena te kasnije prevezena u psihijatrijsku bolnicu.

Protiv nje će biti podnesena kaznena prijava zbog nanošenja lakših tjelesnih ozljeda, a nadležno tužiteljstvo odlučit će hoće li pokrenuti postupak ili izreći mjeru obveznog liječenja.