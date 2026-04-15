VIDEO Supertajfun Sinlaku opustošio otoke: "Tek smo se počeli oporavljati i ponovno nas je pogodilo"

Super tajfun Sinlaku pogodio je američke pacifičke teritorije Sjeverne Marijanske otoke, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu, no zasad bez izvješća o ljudskim žrtvama.

Oluja je tijekom noći na srijedu satima nemilosrdno pogađala otoke Saipan i Tinian, gdje živi gotovo 50.000 ljudi, donoseći orkanske udare vjetra i obilne kiše.

Vjetar je čupao krovove, rušio stabla i prevrtao vozila. U mjestu Susupe na Saipanu srušen je krov jedne poslovne zgrade, dok su ulice prekrivene slomljenim granjem drveća. Stanovnici svjedoče o razmjerima štete, a neki su zabilježili i nesvakidašnje prizore – automobile koji su bili jedan na drugom.

Stanovnicima je savjetovano da ostanu u svojim domovima i ne izlaze zbog opasnih vremenskih uvjeta, dok su službe na terenu procjenjivale štetu.

Sinlaku, koji se smatra najjačim tropskim ciklonom na svijetu ove godine, na kopno je stigao s udarima vjetra do 240 kilometara na sat. Olujni uvjeti zahvatili su i Guam, gdje su obilne kiše izazvale bujične poplave, a vlasti su upozorile stanovništvo i vojno osoblje da potraže zaklon.

Više od tisuću ljudi smješteno je u skloništa na Guamu i Sjevernim Marijanskim otocima, potvrdio je Američki Crveni križ. Stanovnici pogođenih područja ističu kako su razmjeri štete ogromni, a pojedini tvrde da je riječ o najjačem tajfunu koji su doživjeli.

Iako se očekuje postupno slabljenje vjetra, meteorolozi upozoravaju da će uvjeti još danima biti opasni za izlazak na otvoreno. Sinlaku se sada kreće prema slabo naseljenim sjevernim dijelovima arhipelaga, no posljedice koje je ostavio na naseljenim otocima tek će se u potpunosti procijeniti.

Ovaj udar dolazi u trenutku kada se regija još oporavlja od ranijih katastrofa, uključujući razorni tajfun Yutu iz 2018. godine, piše NBC.

Yutu je uništio 85 posto kampusa Northern Marianas Collegea na Saipanu, rekao je predsjednik ustanove Galvin Deleon Guerrero. Fakultet je osigurao 100 milijuna dolara bespovratnih sredstava za obnovu.

"Tek što smo se napokon počeli oporavljati i obnavljati, ponovno nas je pogodilo", rekao je. "Klimatske promjene su stvarne."

Izrazio je zabrinutost za ljude koji još pate od posttraumatskog stresa nakon Yutua.

"Mi smo izuzetno otporan narod", rekao je, napominjući da pripada Chamorro narodu, autohtonom stanovništvu Marijanskih otoka. "Ali to što smo otporni ne znači da bismo trebali ovako često biti izloženi ovome."