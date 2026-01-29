U najpoznatijem svjetskom trgovačkom centru potrošila 2,3 milijuna eura! Sud otkrio luksuzan život korumpirane ministrice

Na sudu u Londonu moglo se čuti da je u luksuznoj robnoj kući Harrods potrošeno više od 2 milijuna funti.

Upravo tu cifru potrošila je bivša nigerijska ministrica nafte, optužene da je primala mito od poslovnih ljudi koji su željeli osigurati unosne državne ugovore.

Diezani Alison-Madueke (65), koja je od 2010. do 2015. obnašala dužnost ministrice naftnih resursa Nigerije za vrijeme mandata tadašnjeg predsjednika Goodlucka Jonathana, prema tvrdnjama tužiteljstva u Ujedinjenom Kraljevstvu, vodila je život koji su opisali kao luksuzan.

Ona poriče pet točaka optužnice za primanje mita te jednu optužbu za zavjeru radi podmićivanja.

Pred Krunskim sudom u Southwarku porotnicima je izneseno da je Alison-Madueke navodno koristila nekretnine vrijedne više milijuna funti, raspolagala automobilom s vozačem, putovala privatnim zrakoplovima te imala na raspolaganju 100.000 funti u gotovini.

Tužiteljstvo je pritom navelo da je dodatnih 4,6 milijuna funti potrošeno na obnovu nekretnina u Londonu i Buckinghamshireu koje je koristila.

Prema sudskim navodima, više od 2 milijuna funti u Harrodsu plaćeno je karticama nigerijskog poslovnog čovjeka Kolawolea Aluka te debitnom karticom njegove tvrtke Tenka Limited.

Alison-Madueke je, kako je rečeno, imala vlastitog osobnog kupca, uslugu dostupnu isključivo članovima Harrods Rewards Black Tier programa, namijenjenog klijentima koji godišnje troše više od 10.000 funti.

Porotnici su također čuli da je dulje boravila u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje joj je navodno bilo osigurano kućno osoblje, uključujući spremačicu, dadilju, vrtlara i čistača prozora.

Prema tvrdnjama tužiteljstva, plaće i troškove njihova angažmana snosili su vlasnici energetskih kompanija koje su imale unosne ugovore s državnom naftnom kompanijom Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).

"Ovaj se slučaj odnosi na mito povezano s naftnom i plinskom industrijom u Nigeriji u razdoblju od 2011. do 2015.", izjavila je tužiteljica Alexandra Healy KC.

Dodala je da su u tom razdoblju oni koji su bili zainteresirani za dodjelu i zadržavanje unosnih ugovora s državnom naftnom kompanijom Nigerian National Petroleum Corporation ili njezinim podružnicama Alison-Madueke pružali znatne financijske i druge pogodnosti.

Healy je priznala da je neuobičajeno što se suđenje vodi u Ujedinjenom Kraljevstvu, no naglasila je da je korupcija globalni problem.

"Živimo u globalnom društvu. Mito i korupcija potkopavaju pravilno funkcioniranje svjetskog tržišta. Postoji snažan javni interes da se osigura kako postupci u našoj zemlji ne doprinose korupciji u nekoj drugoj", rekla je.

Sud je poroti prikazao i fotografije nekretnine u Buckinghamshireu poznate kao The Falls u Gerrard’s Crossu, koju je 2010. kupio nigerijski poslovni čovjek Olajide Omokore, vlasnik tvrtke Atlantic Energy.

Kuhar, vozač, plaćeni troškovi...

Tužitelji tvrde da je Alison-Madueke od kraja 2011. imala isključivo pravo korištenja kuće, u kojoj je tijekom dvije godine boravila tri ili četiri puta te ondje provela šest tjedana pišući knjigu o predsjedniku Nigerije. Nekretnina, među ostalim, ima i privatnu kino-dvoranu.

Navodi se i da su joj bili osigurani kuhar i vozač, pri čemu ju je vozač oslovljavao s "HM", skraćenicom za "honourable minister".

Prema tvrdnjama tužiteljstva, oko 300.000 funti za obnovu i povezane troškove platila je tvrtka Tenka Limited, za koju se navodi da je imala interes u dobivanju naftnih ugovora od nigerijskih državnih institucija.

Sud je također čuo da je između svibnja 2011. i siječnja 2014. plaćeno oko 500.000 funti najamnine za dva stana u središtu Londona u kojima su boravile Alison-Madueke i njezina majka, pri čemu zapisi navodno pokazuju da je i te troškove podmirila tvrtka Tenka Limited.

Alison-Madueke na sudu se pojavljuje zajedno s rukovoditeljem u naftnoj industriji Olatimbom Ayindeom (54), koji se suočava s jednom optužbom za podmićivanje povezanu s njom te još jednom optužbom za podmićivanje stranog javnog dužnosnika.

Njezin brat, bivši nadbiskup Doye Agama (69), također je optužen za zavjeru radi podmićivanja te zbog zdravstvenih razloga postupak prati putem videoveze. Obojica poriču optužbe.

Suđenje, za koje se očekuje da će trajati oko 12 tjedana, nastavlja se iznošenjem optužbi vezanih uz nigerijski naftni sektor – ključni stup gospodarstva zemlje, čije se golemo bogatstvo, unatoč svemu, u velikoj mjeri nije pretočilo u širu dobrobit stanovništva, piše Arise News.