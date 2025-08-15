Mladi Varaždinac konobar je u hotelu na Aljasci gdje odsjeda Lavrov: "Prebukirani smo Rusima"

Varaždinac Jurica Sajko završio je prvu godinu studija kemije u Splitu. Ljeto je odlučio provesti radno. Ali ne na benzinskoj pumpi, ne u kafiću na jadranskoj obali - nego osam tisuća kilometara sjeveroistočno, u američkoj saveznoj državi Aljasci.



"Dok nemamo ispite, ja sam došao ovdje raditi na ljeto. Ili raditi ljeti na moru, ili raditi ljeto u Anchorageu, Aljaska. Ja sam uzeo Anchorage, Aljasku, jer mi se to čini kao bolja opcija. Kampirati, planinariti i raditi... Ništa drugo", kaže Jurica.



Anchorage nije mali grad - po broju stanovnika usporediv sa Sarajevom. Ali je zabačen na dalekom, subarktičkom sjeveru Amerike. Još prije dva tjedna u njemu je počela neobična gungula.

Hotel Foto: Dnevnik Nove TV

"Doslovce su doletjeli, apsolutno svaki reporter, svaki novinar je došao u Anchorage. Nevjerojatno za biti, vidjeti. Ne tolko civili, i turisti. Vojska, mogući agenti, i neki političari su isto došli", prepričava Varaždinac.



Pokazalo se da je jedan od epicentara gungule upravo luksuzni hotel u kojem Jurica radi kao konobar.



"Dobili smo dosta puno više osiguranja, puno više su dolazile kontrole i često nam pregledavaju ruksake", govori Jurica.



No ono što ga je zbilja zapanjilo bila je tzv. sigurnosna provjera osoblja hotela. Kontrolni razgovor s Juricom nisu obavili agenti sigurnosti, već - voditeljica ljudskih resursa.



"Vrlo vjerojatno su dobili informaciju da ću ja raditi u petak. Moja šefica. Imali smo razgovor baš, sastanak ljudskih resursa je bio i nekako smo došli na tu temu, kao, - jel sam ja komunist?", kaže Jurica koji je rođen 1. svibnja 2004. godine.

"I onda sam ja pitao zašto, zašto ste to pitali. Rekla je - pa, kao, dolaze nam neki bitni ljudi. To je bilo negdje prije dva tjedna. Još nismo znali da će ovdje doći. Pa te samo pitam jesi li komunist, onako, ja velim - nisam. Onda je drugo pitanje bilo - je li ste povezani s komunističkom kulturom u Jugoslaviji? Ja sam se počeo smijati... Ne mogu vjerovati da nije pregledala iz koje ja države dolazim. Ili koja je opće država sada tamo. To je bilo stvarno meni nevjerojatno iskustvo", ispričao je kroz smijeh student iz Varaždina.



Poslužujući doručak u hotelu, Jurica je počeo primjećivati enorman priljev gostiju iz Rusije.



"I kako ja razgovaram s njima, oni su počeli govorit, kao, o, mi smo ovdje došli s novinarima, o - mi smo došli na neke poslovne puteve. Pa su rekli - o, pa doći će Putin ovdje", otkriva Jurica.

Anchorage Foto: Dnevnik Nove TV

Tek tjedan dana kasnije Donald Trump je objavio da se s Putinom namjerava sastati na Aljasci. U Anachorageu kruže neslužbene informacije da je ruska delegacija potrošila gotovo 150 tisuća dolara na rezervaciju soba u hotelu u kojem naš sugovornik upravo poslužuje doručak.



"Mi kao imamo 248 soba. A Rusi su uzeli 40 soba. I to tjedan dana ranije prije nego što smo dobili informacije da će tu biti razgovor. To su bile baš ono, hitne sobe. A mi smo prebukirani. Prebukirani smo, a oni su uzeli hitne sobe", objašnjava Jurica Sajko.



Da je bacivši se u drugi zakutak svijeta omogao osjetiti dašak svjetske povijesti, u to nema sumnje. No je li Anchorage Jalta našeg doba - to je ipak malo vjerojatno. Akteri sastanka morat će se svojski potruditi da on ne ostane tek povijesna fusnota u priči o epohalnom ratnom zločinu.