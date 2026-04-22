Stručnjaci upozoravaju: Rastrošni Trump potrošio zalihe ključnih raketa, sada su na vrlo kritičnoj razini, jedno jako brine

Američka vojska značajno je iscrpila svoje zalihe ključnih projektila tijekom rata s Iranom, čime je stvoren kratkoročni rizik od nestašice streljiva u slučaju novog sukoba u idućih nekoliko godina, upozoravaju stručnjaci i tri izvora upoznata s internim procjenama Ministarstva obrane.

Tijekom sedam tjedana borbi američka vojska potrošila je najmanje 45 posto svojih zaliha preciznih projektila, najmanje polovicu projektila sustava THAAD namijenjenih presretanju balističkih raketa te gotovo 50 posto presretačkih projektila protuzračne obrane Patriot, pokazuje nova analiza Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS). Te se procjene, prema izvorima, podudaraju s povjerljivim podacima Pentagona.

Pentagon je ranije ove godine potpisao niz ugovora za povećanje proizvodnje projektila, no rokovi isporuke za obnovu zaliha iznose tri do pet godina čak i uz povećane proizvodne kapacitete, navode stručnjaci i izvori upoznati s procjenama.

Kratkoročno, Sjedinjene Države raspolažu dovoljnim količinama bombi i projektila za nastavak operacija protiv Irana, u slučaju da krhko primirje propadne. No razina preostalih zaliha više nije dostatna za potencijalni sukob s gotovo ravnopravnim protivnikom poput Kine, a njihova obnova na predratnu razinu mogla bi potrajati godinama, zaključuje analiza CSIS-a.

"Visoka potrošnja streljiva otvorila je razdoblje povećane ranjivosti u zapadnom Pacifiku", rekao je za CNN Mark Cancian, umirovljeni pukovnik američkog marinskog korpusa i jedan od autora izvješća.

"Za obnovu zaliha bit će potrebno između jedne i četiri godine, a dodatne godine da se dosegnu potrebne razine", poručio je.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell poručio je da američka vojska i dalje ima sve potrebne kapacitete.

"Vojska ima sve što joj je potrebno za djelovanje u vrijeme i na mjestu koje predsjednik odabere", rekao je za CNN, dodajući da su od početka mandata predsjednika Donalda Trumpa provedene brojne uspješne operacije uz očuvanje širokog spektra vojnih sposobnosti.

Što je sve potrošeno

Prema analizi, američka vojska potrošila je i oko 30 posto zaliha projektila Tomahawk, više od 20 posto dugometnih združenih projektila zrak-zemlja te oko 20 posto projektila SM-3 i SM-6. Zamjena tih sustava mogla bi trajati između četiri i pet godina.

Podaci o potrošnji u suprotnosti su s tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjenim Državama ne ponestaje oružja, iako je istodobno zatražio dodatna sredstva za Pentagon upravo zbog pritiska na postojeće zalihe.

"Tražimo sredstva iz više razloga, ne samo zbog Irana. Imamo mnogo streljiva, osobito u skupljem segmentu, ali ga čuvamo. To je mala cijena kako bismo ostali na vrhu", rekao je.

Novi sporazumi Trumpove administracije s privatnim sektorom trebali bi potaknuti proizvodnju, no kratkoročne isporuke i dalje su ograničene zbog relativno malih narudžbi u prethodnim godinama, ističe se u izvješću CSIS-a.

Još prije početka sukoba, načelnik Združenog stožera, general Dan Caine, i drugi visoki vojni dužnosnici upozoravali su da bi dugotrajna kampanja mogla ozbiljno opteretiti američke zalihe, osobito u kontekstu istodobne potpore Izraelu i Ukrajini.

Od početka rata, demokratski zastupnici u Kongresu izražavaju zabrinutost zbog razine potrošnje streljiva i mogućih posljedica za američku obrambenu spremnost na Bliskom istoku i šire.

"Iran ima sposobnost proizvodnje velikog broja dronova Shahed, kao i balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa, uz već postojeće velike zalihe", upozorio je prošlog mjeseca demokratski senator iz Arizone Mark Kelly. "U jednom trenutku to postaje matematički problem – kako nadoknaditi potrošeno protuzračno streljivo i odakle će ono doći."