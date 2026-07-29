Bivši HDZ-ov načelnik koji je pod istragom USKOK-a zaposlen u državnoj instituciji: "Nije nam bilo poznato postupanje"

Bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček, koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnje na korupciju i pranje novca, zaposlen je, a neki bi rekli i uhljebljen, u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Nakon ne baš uspješnog načelničkog mandata, u kojem je Općina pala na ispitu provjere zakonitosti poslovanja, a Državni ured za reviziju dao joj je nepovoljnu ocjenu, načelnik je smijenjen na izborima 2021. godine.

Ipak, bivši načelnik nije ostao bez posla. Kako doznajemo, zaposlen je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, i to još 2. svibnja 2025., neposredno prije lokalnih izbora. Njegovo radno mjesto je referent kontrolor postupka u Odsjeku za uredsko poslovanje u Područnom uredu u Virovitici.

"Radnik je zaposlen na temelju provedenog selekcijskog postupka po javnom natječaju za zapošljavanje koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 15/25, na web-stranicama HZZ-a i HZMO-a te na oglasnim pločama HZZ-a i HZMO-a 29. siječnja 2025. i trajao je 8 dana od dana objave, tj. do 6. veljače 2025.", objasnili su iz virovitičkog Mirovinskog.

Marko Ajček Foto: Općina Gradina

Objasnili su i uvjete za ovo radno mjesto koje je Ajček trebao zadovoljiti kako bi bio zaposlen: "Stručni uvjeti za navedeno radno mjesto su razina 4.2 HKO-a – upravna struka ili gimnazija i šest mjeseci radnog iskustva ostvarenog na poslovima s razinom obrazovanja u traženom obrazovnom programu."

Ajček je, napominju iz HZMO-a, prošao pisanu provjeru znanja, kao i još jedan od ukupno četiri kandidata. No o Ajčekovu zapošljavanju odlučio je intervju.

"Nakon provedenog razgovora Komisija je utvrdila rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova u navedenim postupcima (testiranju i razgovoru) te je na temelju rezultata provedenog postupka javnog natječaja i utvrđenih kriterija, za sklapanje ugovora o radu predložen kandidat koji je ostvario najbolji rezultat u provedenom postupku, Marko Ajček", kažu iz HZMO-a.

Bivšem načelniku i USKOK-ovu poznaniku nije odmogla ni istraga protiv njega, kao ni nalaz državne revizije. Naime, USKOK još nije podignuo optužnicu protiv prvoosumnjičenog u aferi vezanoj za poslovanje Općine Gradina - Marka Ajčeka.

"Prilikom sklapanja ugovora o radu imenovani je dostavio Uvjerenje Općinskog suda u Virovitici, od 23. travnja 2025. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, stoga poslodavcu nije bilo poznato postupanje i nalazi Državnog ureda za reviziju vezano uz općinu Gradina", napisali su iz HZMO-a u Virovitici.

I tako je 45-godišnji Ajček postao najbolji kanidat za radno mjesto u HZMO-u u Virovitici.

Josip Kučan Foto: Virovitičko-podravska županija

No za ovu priču važno je napomenuti i da je na čelu institucije u kojoj je zaposlen Ajček također HDZ-ov kadar. Josip Kučan, predstojnik Područnog ureda HZMO-a u Virovitici, koji je politički aktivan na području Općine Lukač. Točnije, Kučan je zamjenik načelnika Općine Lukač, kojoj je susjedna općina - Gradina, na čelu koje je bio Ajček. Uz to, lokalni mediji navode ga i kao predsjednika Mjesnog odbora Turanovac.

Općina Gradina ima oko 3000 stanovnika, a Općina Lukač nešto više od 2759.

Sumnja na korupciju i pranje novca

Bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček uhićen je u ožujku po nalogu USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca. Sumnja se da je bivši načelnik namještao poslove s općinom te na taj način zlorabio svoju poziciju. Uz njega osumnjičeno je još šestero ljudi. U malverzacijama s tvrtkama koje je angažirao za poslove, navodno je oštetio Općinu za 1.289.890 eura.

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Da je brojnih nepravilnosti već bilo, i to poprilično, utvrdili su državni revizori češljajući knjige male općine u Virovitičko-podravskoj županiji još 2019. godine.

Iste stvari plaćali su dva puta, milijunski minus prikazivali kao plus, nedostajali su računi koji bi opravdali troškove, a Ajček je, između ostalog, zaobilazio i pravilo dvostrukog potpisa osmišljeno za kontrolu trošenja javnog novca.

Tako su, na primjer, za održavanje nerazvrstanih cesta i rušenje kuća potrošili 3.419.624 kune, što čini 20 posto ukupnih rashoda, a iz dokumentacije nije vidljivo mjesto i vrijeme obavljanja usluge te nedostaje zapisnik o primopredaji, zbog čega se ne može potvrditi da su radovi i usluge i obavljeni.

Od 2017. do kraja 2019. predujmom je općina platila gotovo šest i pol milijuna kuna, od čega za značajan dio isplata nema dokumentacije iz koje bi bila vidljiva namjena.

Za potraživanja od šest milijuna kuna nije vidljivo na koga se odnose, a potraživanja u iznosu od 1,5 milijuna kuna ne mogu se naplatiti jer su dužnici otišli u stečaj i brisani iz Sudskog registra, "što je posljedica nepoduzimanja mjera za naplatu potraživanja". U Općini Gradina nemaju ni cjelovit popis svoje imovine i obveza.

U općini su se zaduživali preko glave, izgrađen je i vrtić, ali nije radio jer općina nije imala novca ni za režije, a bizarno je i da je nekim dobavljačima i tvrtkama za isti posao plaćano dva puta.

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