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NEOBIČNA PROVALA

Mladi par počeo čistiti tuđu kuću i namjeravao se useliti u nju: Policija objavila tko im je pomrsio planove

PišeHina, 30. srpnja 2026. @ 14:26 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Mladi par ušao je u dvorište, a potom provalio u kuću i počeo čistiti kako bi se uselili u nju.
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