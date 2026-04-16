Što se krije iza primirja? "Situacija je osjetljiva za Netanyahua, ali bi mogla pomoći Trumpu"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Izrael i Libanon pristali na desetodnevno primirje, koje počinje u četvrtak u 17 sati po istočnom vremenu.

Zašto je to važno? SAD već nekoliko dana inzistira na prekidu vatre između Izraela i Libanona, istovremeno radeći na potencijalnom mirovnom sporazumu s Iranom.

"Upravo sam imao izvrsne razgovore s visokopoštovanim predsjednikom Josephom Aounom iz Libanona i premijerom Bibijem Netanyahuom iz Izraela. Ova dva čelnika složila su se da će, kako bi postigli MIR između svojih zemalja, formalno započeti desetodnevno PRIMIRJE u 17 sati po istočnom vremenu", napisao je Trump na Truth Socialu.

Trump je rekao da će pozvati Aouna i Netanyahua u Bijelu kuću "na prve značajne razgovore između Izraela i Libanona od 1983."

Između redaka: Plan prekida vatre politički je osjetljiv za Netanyahua, ali bi mogao pomoći Trumpu da postigne mirovni sporazum s Iranom.

Iako su ta dva puta službeno odvojena, Iran tvrdi da tekući izraelski napadi u Libanonu predstavljaju kršenje primirja koje je dogovorio sa SAD-om.

SAD i Izrael poriču da se iransko primirje odnosi na izraelsku ofenzivu protiv Hezbolaha kojeg podržava Iran. Izrael je izveo niz napada s masovnim žrtvama nakon što je dogovoreno iransko primirje.

Zanimljivo je da je Trump dao svoju izjavu ubrzo nakon što je Netanyahu sazvao svoj sigurnosni kabinet na hitan konferencijski poziv kako bi raspravljali o primirju i glasali o njemu.

Ministri su čuli za Trumpovu objavu nekoliko minuta nakon početka poziva i prije nego što je započela bilo kakva ozbiljna rasprava. Sigurnosni kabinet sastao se u srijedu navečer kako bi raspravljao o Libanonu, ali nije donesena nikakva odluka o primirju.

Kako se to dogodilo? Državni tajnik Marco Rubio bio je u utorak domaćin rijetkog sastanka izraelskih i libanonskih diplomata. Na sastanku se raspravljalo o primirju, ali nisu donesene nikakve odluke.

Dok se izraelski sigurnosni kabinet sastajao u srijedu navečer, američki dužnosnik rekao je za Axios da bi Trump "pozdravio" primirje.

Kasnije u srijedu navečer, Trump je na Truth Socialu napisao da "pokušava dobiti malo prostora za disanje između Izraela i Libanona". U svojoj objavi dodao je da će čelnici Izraela i Libanona razgovarati u četvrtak, iako nijedna strana to nije potvrdila.