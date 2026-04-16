Trump: "Prošlo je dugo, 34 godine. Dogodit će se danas!" - Iran: "Trebate odustati od greške"

Libanon nije obaviješten o razgovorima? Libanon nema saznanja o bilo kakvom nadolazećem razgovoru s Izraelom, rekao je dužnosnik iz ureda libanonskog predsjednika za BBC, nakon objave Donalda Trumpa na društvenim mrežama u kojoj je sugerirao mogući sastanak između čelnika dviju zemalja.

Čelnik UN-a poziva na hitnu pomoć Libanonu Čelnik UN-ove agencije za izbjeglice, Barham Salih, pozvao je međunarodnu zajednicu da osigura "hitnu pomoć i podršku" Libanonu, opisujući sukob zbog kojeg je raseljeno više od milijun ljudi, petina stanovništva Libanona, kao "bez presedana". "Libanon ne zaslužuje biti zarobljen u ponavljajućem ciklusu nasilja, zaslužuje podršku i stabilnost", rekao je Salih nakon sastanka s libanonskim premijerom Nawafom Salamom. Prema libanonskom ministarstvu zdravstva, više od 2.100 ljudi poginulo je u izraelskim napadima od 2. ožujka.

EU radi na planovima za nadolazeću krizu u opskrbi mlaznim gorivom Europska unija izrađuje planove za rješavanje nadolazeće nestašice zrakoplovnog goriva i za maksimalno povećanje proizvodnje u rafinerijama, rekli su dužnosnici. Europske zrakoplovne kompanije upozorile su da bi zbog rata s Iranom već u narednim tjednima moglo doći do nestašice goriva, što bi moglo poremetiti putovanja uoči ljetne sezone, s obzirom da je Europa više ovisna o uvozu zrakoplovnog goriva nego za bilo koje drugo gorivo u prometu – oko 75% dolazi s Bliskog istoka. Od sljedećeg mjeseca Europska komisija planira uvesti mapiranje rafinerijskih kapaciteta za naftne proizvode na razini cijele EU te mjere "kako bi se osiguralo da se postojeći kapaciteti rafinerija u potpunosti koriste i održavaju", stoji u nacrtu prijedloga. Cijene zrakoplovnog goriva naglo su porasle nakon blokade Hormuškog tjesnaca, a europske zrakoplovne kompanije upozoravaju na poskupljenja, otkazivanja letova i prizemljenje zrakoplova ako se rat uskoro ne završi.

Iran prelazi na online nastavu Glasnogovornik iranskog Ministarstva obrazovanja najavio je da će sve škole u zemlji prijeći na virtualnu nastavu od 21. travnja, izvještava Tasnim. Prelazak na online obrazovanje odnosi se na sve obrazovne razine i razrede diljem zemlje i ostat će na snazi ​​do daljnjega, navodi se u izvješću.

Kina pozvala na otvaranje Hormuškog tjesnaca Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi pozvao je svog iranskog kolegu Abbasa Araghchija da uloži napore za obnovu normalne plovidbe u Hormuškom tjesnacu. Wang je rekao da, iako iranski suverenitet i sigurnost u Hormuškom tjesnacu treba poštovati i štititi, treba jamčiti i slobodu i sigurnost plovidbe tim plovnim putem. "Postoji jednoglasan interes za otvaranje tjesnaca", rekao je. "Kina podržava održavanje primirja i nastavak pregovora."

Drugi sankcionirani supertanker ušao u Perzijski zaljev Drugi supertanker koji je pod američkim sankcijama ušao je u Perzijski zaljev prolazeći kroz Hormuški tjesnac, izvijestio je Reuters. Podaci pomorskih obavještajnih tvrtki LSEG i Kpler pokazuju da je prazni supertanker za sirovu naftu (VLCC) RHN ušao u Zaljev u srijedu. Zasad nije poznato kamo se tanker, kapaciteta dva milijuna barela nafte, točno uputio. Iranska novinska agencija Fars izvijestila je jučer da je jedan iranski supertanker, također pod američkim sankcijama, unatoč blokadi prošao tjesnac te da plovi prema iranskoj luci Imam Homeini. Središnje zapovjedništvo američkih oružanih snaga (CENTCOM) ranije je objavilo da je od početka operacije u ponedjeljak zaustavljeno i vraćeno deset plovila te da nijedan brod nije uspio probiti njihovu blokadu.

Poruka iz Irana: SAD se mora pridržavati sporazuma Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da će uspostava primirja u Libanonu biti rezultat djelovanja Hezbolaha i takozvane Osovine otpora. Uputio je i poruke SAD-u, pozivajući ih da poštuju sporazume. "Dovršetak i učvršćivanje sveobuhvatnog prekida vatre u Libanonu bit će rezultat otpora i nepokolebljive borbe velikog Hezbolaha te jedinstva Osovine otpora", izjavio je. "Otpor i Iran su jedna duša, kako u ratu, tako i u prekidu vatre", rekao je Ghalibaf. Poručio je kako se "Sjedinjene Države moraju pridržavati sporazuma", pozvavši na promjenu američke vanjske politike na Bliskom istoku. "Amerika treba odustati od greške 'Izrael na prvom mjestu'".