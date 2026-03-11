N°4 i DS 7 dostupni u ograničenoj seriji DS PERFORMANCE Line

DS Automobiles predstavlja posebnu seriju DS PERFORMANCE Line za modele N°4 i DS 7, inspiriranu novim bolidom DS E-TENSE FE25 iz prvenstva Formula E i njegovim prepoznatljivim crno-zlatnim bojama.
Ova posebna serija naglašava dinamičan karakter i francusko umijeće izrade kroz ekskluzivne dizajnerske elemente, bogatu serijsku opremu te unutrašnjost presvučenu Alcantara® materijalom.
N°4 DS PERFORMANCE Line dostupna je s četiri vrste motorizacije: 100 % električnim pogonom E-TENSE, kao HYBRID, PLUG-IN HYBRID i Diesel.
Električna verzija snage 213 KS nudi do 450 km dosega prema WLTP-u.
Model se ističe crnim detaljima na karoseriji te bogatom serijskom opremom uz ekskluzivne oznake DS PERFORMANCE Line:
• Multimedijski sustav DS IRIS SYSTEM s navigacijom
• Dodatno zatamnjena stakla
• Unutrašnjost crna Alcantara®
• Aluminijski naplatci 19"
• Mirror Screen - Apple Carplay & Android Auto
• 10" tablet osjetljiv na dodir
• Grijanje prednjih sjedala
• Električno podesiva prednja sjedala s masažom
• DS LED vision svjetla
• Kamera za vožnju unatrag + prednji i zadnji parking senzori
DS 7 DS PERFORMANCE Line dodatno naglašava svoj karakter ekskluzivnim detaljima inspiriranima motosportom, poput crne maske s DS amblemom u satenskom zlatu, zlatnih kućišta retrovizora.
Uz prepoznatljiv dizajn, model donosi bogatu serijsku opremu:
• DS PIXEL LED VISION svjetla
• Aluminijski naplatci 19"
• Prednji i zadnji parking senzori
• Visio kamera 360°
• Motorizirani prtljažnik (funkcija otvaranja bez ruku)
• 12,3" digitalna instrument ploča
• DS IRIS SYSTEM s navigacijom (IVI)
Ova ograničena serija dostupna je u šest boja karoserije, ovisno o modelu.
DS Automobiles
Osnovan u Parizu 2014. godine, DS Automobiles je premium marka koja utjelovljuje francusku umjetnost putovanja. Nadahnuta legendarnim modelom DS iz 1955. godine i bogatom francuskom kulturom, marka danas nudi globalnu gamu modela DS 3, N°4, DS 7 i N°8, koji se ističu prepoznatljivim dizajnom, vrhunskom udobnošću i naprednim tehnologijama.
DS Automobiles snažno je usmjeren na elektrifikaciju, pa su svi modeli dostupni u elektrificiranim verzijama – od 100 % električnih do hibridnih i plug-in hibridnih pogona. Nakon brojnih uspjeha u Formula E prvenstvu, marka nastavlja razvoj električne mobilnosti, a 2025. godinu obilježavaju lansiranja modela N°4 s dosegom do 450 km i N°8, nove uzdanice marke s dosegom do 750 km.
DS Automobiles prisutan je u 40 zemalja, s ekskluzivnom prodajnom mrežom od gotovo 450 DS STORES prodajnih mjesta diljem svijeta.