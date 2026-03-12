Otkriveno kako je Iran zaobišao sankcije i zadržao financijske rezerve: Ulagali i u EU

Novi dokumenti obavještajnih službi otkrivaju kako je Iran uspješno zaobišao sankcije i zadržao financijske rezerve. Dio velike sheme zahvaća i Europsku uniju, a bitnu ulogu ima novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei.

U utorak su dvije najveće iranske državne banke obustavile poslovanje, nakon što je iranski rijal već u siječnju potonuo na oko 1,5 milijuna za jedan američki dolar. Unatoč tome, prema dokumentima u koje je Euroactiv dobio uvid, režim i dalje raspolaže financijskim rezervama stečenima kroz tzv. paralelno bankarstvo. Zapadne obavještajne službe u dokumentima navode da je Teheran donedavno prodavao naftu preko paravanskih tvrtki u Kini, a transakcije su se vodile u eurima.

Službe procjenjuju da oko 90 posto iranskog izvoza nafte završava u Kini te da se godišnje preko paravanskih i posredničkih tvrtki obrade transakcije vrijedne više milijardi eura. Procjenjuje se i da stotine milijuna eura prolazi kroz europski bankarski sustav, jer se međunarodna plaćanja obično oslanjaju na mrežu korespondentnih banaka.

Analitičari navode da u tom sustavu paralelnog bankarstva postoji velik broj bankovnih računa u eurima, od kojih su mnogi otvoreni uz pomoć privatnih financijskih institucija. Među bankama koje obrađuju takve transakcije spominju se Deutsche Bank, Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas te njemačke podružnice Bank of China i JPMorgana.

Transakcijama se teško može ući u trag

Bankarski dužnosnici godinama su svjesni tog problema, rekli su analitičari Euractivu, dodajući da stalno mijenjanje mreže paravanskih tvrtki otežava praćenje transakcija, jer banke često vide samo izravnog klijenta i sljedećeg primatelja.

Jedan od primjera načina na koji funkcionira iransko paralelno bankarstvo je Sepehr Energy Jahan, iranska državna tvrtka koja prodaje naftu Kini u ime Glavnog stožera iranskih oružanih snaga. SAD ju je 2023. stavio na popis sankcija. Računi pokazuju da naftu prodaje u eurima preko investicijske tvrtke Huatai Limited iz Hong Konga. Prihodi pomažu financirati iranski vojni aparat, iako prema riječima obavještajnih analitičara povremeno dolazi do sporova između IRGC-a i redovne vojske oko raspodjele dobiti.

Novac ulazi i u EU

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei navodno kontrolira globalno carstvo nekretnina koje uključuje hotele u Frankfurtu i na Mallorci, prema izvješću Bloomberga. Obavještajci procjenjuju da se dodatni milijuni dobiti od nezakonite trgovine naftom ulažu diljem EU.

"Ako sankcionirani subjekti ili mreže povezane s Revolucionarnom gardom pohranjuju ili prebacuju imovinu u Europi, ta sredstva moraju se bez odgode identificirati i zamrznuti", rekla je Hannah Neumann, predsjednica izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Iranom.

"Ali sankcije su vjerodostojne samo ako se dosljedno provode", poručila je, dodajući da to "znači zatvaranje rupa u sustavu, jačanje suradnje financijskih obavještajnih službi i osiguravanje da imovina povezana sa sankcioniranim pojedincima, organizacijama ili posredničkim mrežama ne može potajno završiti u europskim financijskim sustavima."

Europska unija u srijedu je sankcionirala 19 iranskih dužnosnika i organizacija, no Hamenei, koji je već pod američkim sankcijama, navodno nije uključen na taj popis.