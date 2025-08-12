SAD tvrdi da su se pogoršala ljudska prava u Europi: Na 13 stranica o stanju u Hrvatskoj

Sjedinjene Države osuđuju ono što nazivaju pogoršanjem ljudskih prava u brojnim europskim zemljama, posebno zbog navodnog ograničavanja slobode izražavanja, pokazuje novo godišnje izvješće State Departmenta objavljeno u utorak.

To američko ministarstvo smatra da se prošle godine u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Francuskoj pogoršalo stanje ljudskih prava, pokazuje izvješće za 2024. koje odražava nove prioritete vanjske politike pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

U dijelu o Francuskoj to izvješće o stanju ljudskih prava govori o vjerodostojnim informacijama koje ukazuju na ozbiljna ograničavanja slobode izražavanja. State Department osuđuje i porast antisemitizma u Francuskoj, prenosi France Presse.

Washington kritizira novi zakon o sigurnosti na internetu u Velikoj Britaniji. Cilj te mjere je bolja zaštita djece, no naišla je na brojne kritike na platformi X Elona Muska.

Visoki američki dužnosnik prošli je tjedan francuskoj novinskoj agenciji pod uvjetom anonimnosti rekao da američka vlada planira voditi otvorene razgovore s partnerima i saveznicima o onome što Washington naziva cenzurom ili nepovoljnim položajem određenih glasova, političkih ili vjerskih.

Američki potpredsjednik J.D. Vance natuknuo je tu dimenziju vanjske politike nove vlade još u veljači kad je u govoru na Muenchenskoj sigurnosnoj konferenciji upozorio na navodne prijetnje slobodi govora u Europi.

Godišnje izvješće State Departmenta u pravilu se objavljuje u proljeće, a prikazuje kako SAD vidi stanje ljudskih prava u svijetu.

No ovogodišnje izvješće djelomično je pisano pod prethodnom, demokratskom vladom Joea Bidena, što je navelo ministarstvo da ga izmijeni i restrukturira kako bi zrcalilo prioritete Trumpove vlade.

Stanje u Hrvatskoj - bez izvješća o značajnim kršenjima

Izvješće posvećuje 13 stranica Hrvatskoj za koju u sažetku piše da nije bilo značajnih promjena u stanju ljudskih prava, nije bilo vjerodostojnih izvješća o značajnim kršenjima ljudskih prava te da je vlada poduzela korake kako bi identificirala i kaznila dužnosnike koji su počinili kršenja ljudskih prava.

U izvješću se između ostalog spominje šest odvojenih napada na strane radnike nakon kojih je zagrebačka policija odmah provela istragu te prikazivanje ustaške simbolike i pjesama.

"Policija je 9. kolovoza pokrenula istragu protiv osobe zbog kaznenog djela javnog poticanja na mržnju i nasilje. Dana 6. kolovoza osoba je navodno preko zvučnika na trgu u Imotskom puštala pjesme ustaškog režima iz doba Drugog svjetskog rata", stoji u izvješću.

State Department piše kako je dio predstavnika židovske zajednice izvijestio o povijesnom revizionizmu i antisemitskoj retorici na internetu što je djelomično potaknuto sukobom na Bliskom istoku, a uključuje i korištenje simbola povezanih s pronacističkim ustaškim režimom.