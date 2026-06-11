Za Vatrenima u SAD stižu i oni: "Uzela sam dva naša dresa, nisu mi nešto ovaj put"

Na vrućih 35 dok Vatreni treniraju, podrška u kockicama stiže s tribina. Na treningu visoke mjere osiguranja, a tako će biti i za štićene kolone.

Na vatreno krštenje s Engleskom, u Dallas stiže ministar Habijan.

"Očekujemo da reprezentacija ostvari dobar rezultat, da pokažu hrabrost kao uvijek na velikim natjecanjima", poručio je ministar Damir Habijan.

Damir Habijan, ministar pravosuđa RH Foto: DNEVNIK.hr

Kao '98-e kad smo se kući vratili s broncom, 2018. kad smo se iz Rusije vratili sa srebrom i 2022. iz Dohe opet s broncom oko vrata.

Niti jedno prvenstvo bivša predsjednica nije propustila pa tako neće niti ovo. Nada se kako će otići na utakmicu s Ganom. Za svako je imala pomno odabran outfit. Što priprema za ovaj mundijal?

"Uzela sam dva ova naša dresa nacionalna. Nisu mi nešto ovaj put hahahaha. Svi se slažu da dizajn nije neki, ali dobro naše su boje, kvadratići su uvijek meni dragi. Nađe se uvijek načina kako iskombinirati crveno i bijelo", rekla je Kolinda Grabar Kitarović pa reprezentaciji poručila: "Dečki očekujemo možda i više nego prošli i pretprošli put."

Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica Republike Hrvatske (Foto: DNEVNIK.hr)

Ministrica Nikolina Brnjac poručuje: "Sretno i hrabro samo naprijed."

Na utakmicu s Panamom uz premijera stižu i ministri Glavina i Šušnjar. Drugi će navijati iz domovine.

"Bit ću žestoki navijač Hrvatske reprezentacije kao i do sada", ističe ministar David Vlajčić. Najdraže navijačke pjesme su mu one Zaprešić Boysa.

"Na jednoj sam čak bio na spotu", rekao je.

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, nada se da će Hrvatska proći skupinu.

"A onda je utakmica po utakmicu, ali iskustvo postoji i vjerujem da Hrvatska može daleko dogurati na svjetskom prvenstvu", poručio je.

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a Foto: DNEVNIK.hr

I nekadašnji golman u političkim redovima nada se uspjehu.

"Imam svoj dres sa EU prvenstva iz 2008 godine i njega držim i non stop sam s njim na našim utamicama. A bit ću u kvartu na Jarunu gdje će biti organizirano gledanje", otkrio je Zvonimir Troskot, saborski zastupnik MOST-a.

"Navijat ćemo naravno zdušno, pratit ćemo, neće biti lagano zbog vremenske razlike", dodaje možemovac Nenad Bakić.

Nekima su pri srcu baš određeni igrači.

"Zbog jednog igrača bih baš volio da uspijemo što više i što dalje. A to je Luka Modrić koji je Hrvatsku učinio ponosnom”, poručuje Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

"Dva igrača koja su mi posebno draga zbog njihove osobnosti to su Mateo Kovačić i Ante Budimir. Prvu utakmicu ću gledati u Hrvatskoj, druge dvije u Londonu. Moram se dobro opskrbiti rekvizitima za Englesku i nadati se da neću naletiti na malo žešće engleske navijače", kaže Nikola Grmoja, čelnik MOST-a.

Za šest dana, na "paklenih" 40 u Dallasu zaigrat će Vatreni protiv Engleza, najtežeg protivnika u skupini.