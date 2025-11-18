Velika akcija u susjedstvu: Uhićena skupina koja je krivotvorila više od 300 dokumenata, među njima i policajci

Po nalogu Javnog tužiteljstva za organizirani kriminal, u suradnji s MUP-om i Službom za borbu protiv organiziranog kriminala, danas je na teritoriju Srbije uhićeno 18 osoba. Sumnja se da su od prosinca 2024. godine do danas, kao organizirana kriminalna skupina, krivotvorili i izradili više od 300 različitih dokumenata.

Kako je priopćilo Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal, postoji osnovana sumnja da su krivotvorili svjedodžbe, diplome raznih srednjih, viših i visokih obrazovnih ustanova, uvjerenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj obuci i potvrde o položenim državnim ispitima – i na srpskom i na stranim jezicima.

"Ova organizirana kriminalna skupina na taj je način pribavila protupravnu imovinsku korist u dosad utvrđenom iznosu većem od 132.000 eura", naveli su.

Tereti ih se za više kaznenih djela - udruživanje radi činjenja kaznenog djela, krivotvorenje isprave u produženom trajanju, kao i za zlouporabu službenog položaja u produženom trajanju. Kako saznaje Nova.rs, u akciji su uhićena i dva policijska službenika.

Nakon obavljenih pretresa oglasio se i srpski MUP.

"Policija je dosad, pretresima stanova koje su osumnjičeni koristili u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kovinu i Somboru, pronašla više desetaka krivotvorenih dokumenata, diploma, uvjerenja, telefona, USB memorija, laptopa, memorijskih kartica, čekova stranih banaka u blanco obliku, kao i više od 150.000 eura", priopćili su.