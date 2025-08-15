Dačić otkrio tko je Hrvat uhićen na prosvjedu: "Što da je neki Srbenda iz Srbije došao u Zagreb i napao policiju?"

Ivica Dačić, srpski ministar polcije, izjavio je da je uhićeni državljanin Republike Hrvatske Bruno Horvat kojeg se sumnjiči da je napao pripadnike Žandaermerije na križanju Nemanjine i Resavske ulice sinoć oko pola sata prije ponoći.

Ministar je također otkrio da je osumnjičeni Horvat u Srbiju ušao te iste večeri preko graničnog prijalaza Tovarnik-Šid, a upitao se i što državljanin Hrvatske radi na prosvjedu u Srbiji, kao i što bi se dogodilo da je "neki Srbenda iz Srbije" otišao u Zagreb i tamo napao policijske službenike, piše N1.

Dačić je još jednom pozvao sve danas na mir i suzdržanost, ali je isto tako i napomenuo da nitko nema pravo napadati policiju koja će, kako kaže, uvijek reagirati u skladu sa zakonom.

Ivica Dačić, ministar policije Srbije Foto: Afp

"Policija radi svoj posao, policija je narodna, ona radi u interesu države, ovdje nije riječ o bilo kojim političkim strankama, riječ je o državi. Riječ je o tome da se osigura stabilan javni red, ovakve scene nisu normalne i one ne smiju nikome biti cilj i to policija ima obavezu spriječiti", rekao je Dačić na konferenciji za novinare govoreći o sinoćnjim prosvjedima na kojima su sudionici napali pripadnike policije.

Prosvjedi u Srbiji Foto: Afp

Istaknuo je da policija ima obavezu osiguravati stabilan javni red i mir.

"Svako mora poštovati zakon. Vidjelo se ovdje dobro što je bio cilj, vidjelo se dobro da i bez prisutnosti pristaša Srpske napredne stranke, a u nekim gradovima su napadnuti i prostori Socijalističke partije Srbije, znači i bez ikakvog povoda ili prisutnosti naših pristaša ili pristaša SNS-a, napadnuti su, zapaljeni, opljačkani prostori Srpske napredne stranke", naveo je Dačić.

Velika brojka ozlijeđenih policajaca

Ivica Dačić naveo je da je tijekom sinoćnjih prosvjeda ozlijeđeno 75 policajaca, kao i da je u posljednja tri dana ozlijeđen 121 policijski službenik, od kojih devet, prema izvješćima liječnika, ima teške tjelesne ozljede.

Dačić je, obraćajući se novinarima, rekao da je policija sinoć masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta i da su demonstranti pokušali nasilno probiti kordone, da su policiju gađali kamenjem, ciglama, plastičnim bocama napunjenim vodom.

Također, kako je naveo Dačić, demonstranti su policiju gađali i pirotehničkim sredstvima, a za napade na policijske službenike koristili su i motke i razne palice.

Ivica Dačić Foto: Afp

Naveo je da je oštećeno nekoliko policijskih vozila i da je uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Ministar unutarnjih poslova izjavio je da je zbog napada na policiju tijekom sinoćnjih prosvjeda u više gradova Srbije privedeno 114 osoba, da su podnesene 34 kaznene i 28 prekršajnih prijava, kao i da je zabilježeno 11 prekršaja po Zakonu o sigurnosti prometa.

"Te osobe će biti ili su već predane nadležnim pravosudnim organima, odnosno tužiteljstvu, na daljnje postupanje, kako će se ta djela kvalificirati i hoće li se uopće kvalificirati više nije u našim rukama i tko će biti zadržan, a tko će biti pušten nije više u rukama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije", rekao je Dačić u obraćanju novinarima.

Prosvjedi u Srbiji Foto: Afp

Dodao je da je tijekom sinoćnjih prosvjeda ozlijeđeno 75 pripadnika MUP-a i istaknuo da je to brutalan napad na policiju i državu Srbiju, javlja Tanjug.

"Policajci su oličenje države, policajci predstavljaju državu, policajci nikoga ne napadaju, oni štite javni red i mir", istaknuo je Dačić.