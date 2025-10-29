Užas u susjedstvu: Kombi s mladim sportašima sletio s autoceste, 16-godišnjak poginuo

Na autocesti kod Novog Sada noćas se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je kombi pun mladih džudaša sletio s prometnice, a jedan 16-godišnjak poginuo je na mjestu.

"Na autocesti Novi Sad – Beograd jutros oko 03:47 došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a više osoba je ozlijeđeno", objavila je policija. Navode da se kombi Opel Vivaro prevrnuo iz neutvrđenih razloga, a vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

"U vozilu se nalazilo osmero maloljetnih putnika od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo-kluba Partizan iz Beograda, a vraćali su se iz međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbajdžanu. Jedan maloljetni putnik star 16 godina preminuo je na licu mjesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, s ozljedama različitog stupnja, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu", objavila je policija, piše Nova.rs.