Šok u Francuskoj: Senator drogirao zastupnicu u svom domu

Bivši francuski senator Joel Guerriau proglašen je krivim jer je u piće zastupnice Sandrine Josso dodao drogu MDMA, poznatu kao ecstasy, s namjerom da je seksualno napadne. Sud u Parizu osudio ga je na četiri godine zatvora, od čega će 18 mjeseci odslužiti bezuvjetno.

Prema presudi, Guerriau je također obvezan isplatiti zastupnici 5000 eura odštete zbog emocionalne patnje, izvijestili su francuski mediji.

Guerriau, danas 68-godišnjak, pozvao je Jossu, tada 50-godišnju zastupnicu, u svoj pariški stan u studenom 2023., navodno kako bi proslavili njegov ponovni izbor. Tijekom večeri poslužio joj je piće u koje je dodao MDMA, što je kasnije i priznao, iako je tvrdio da se radilo o nesreći te da nije imao namjeru seksualno je napasti.

Nedugo nakon izricanja presude u utorak, Josso je izjavila da osjeća ogromno olakšanje. Odvjetnici Joela Guerriaua najavili su žalbu, piše BBC.

Prema sudskim dokumentima, Josso je svjedočila da joj je nakon konzumiranja čaše šampanjca u Guerriauovu domu naglo pozlilo. "Otišla sam posjetiti prijatelja i otkrila agresora", rekla je tijekom svjedočenja.

Opisala je kako ju je Guerriau uporno promatrao na način koji joj je bio do tada nepoznat te da je strahovala da bi je mogao prisiliti da ostane u stanu ako mu kaže da se ne osjeća dobro. Uspjela je napustiti stan i, uz pomoć kolege, otići u bolnicu, gdje je toksikološka analiza pokazala da je u njezinoj krvi pronađena doza MDMA-a tri puta veća od uobičajene rekreativne doze.

Guerriau je sudu rekao da je u to vrijeme patio od depresije te da je namjeravao sam uzeti drogu večer prije, ali to nije učinio. Sljedeće večeri, kako je tvrdio, navodno je slučajno ponudio čašu s drogom Jossu.

"Žao mi je Sandrine. Gadim se samom sebi zbog svoje nepromišljenosti i gluposti", rekao je sudu, dodajući da želi govoriti o opasnostima droga i njihovim učincima.

Na pitanja o internetskim pretragama vezanim uz ecstasy i drogu GHB, Guerriau je rekao da se ne sjeća tih pretraga, ustvrdivši da mu misli ponekad dolaze same te da političari moraju pokazivati interes za aktualne teme.

Guerriau, senator desnog centra iz stranke Horizonti, suspendiran je kada su optužbe postale javne, a u listopadu prošle godine podnio je ostavku na senatorsku dužnost.

Sandrine Josso, koja ostaje zastupnica desnocentrističke stranke MoDem, nakon napada postala je istaknuta zagovornica borbe seksualnih napada uz pomoć droga.

"Ono što sam proživjela i dalje je iznimno bolno", rekla je uoči suđenja.

"Psihološka trauma je ostala. Trgnem se na najmanju sitnicu i postala sam vrlo ranjiva", rekla je