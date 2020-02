Snimka devetogodišnjeg dječaka iz Australije potresla je cijeli svijet.

Ljudi širom svijeta daju podršku devetogodišnjem dječaku Quadenu iz Australije nakon što njegova majka na društvenim mrežama objavila video na kojem je potresen i uplakan zbog zlostavljanja koje svakodnevno proživljava u školi.

Dječak je rođen s poremećajem rasta kostiju zbog kojeg ima znatno kraće udove od prosjeka.

''Upravo sam pokupila svog sina iz škole i svjedočila kako ga zlostavljaju. Nazvala sam ravnatelja. Želim da ljudi, roditelji, učitelji vide posljedice zlostavljanja'', kaže u videu majka koja i sama plače sa svojim sinom nakon što on kaže da želi umrijeti.

Video je dosad pogledan više od 14 milijuna puta, a potaknuo je i odrasle i djecu da snime videoporuke podrške i pošalju ih 9-godišnjaku, čije suze nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Dječaku su se javile i brojne zvijezde, među kojima je i glumac Hugh Jackman, koji mu je poručio da je jači nego što zna i pozvao ljude da budu ljubazni jedni prema drugima.

Ova je priča posebno potresla američkog komičara Brada Williamsa, koji je rođen s istim poremećajem kao i mali Australac, pa je odlučio pokrenuti humanitarnu kampanju i dosad je prikupio više od 130.000 dolara kako bi dječak s obitelji mogao otići na odmor u Disneyland, a aviokompanija Fiji Airways odlučila je pokloniti im avionske karte.

This makes me sick. I’ve been trying to get in touch with this family. If any of my Austrialian fans know this family. Please tell this wonderful boy that he has me and an army of friends all over the world that support him.

